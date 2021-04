Rezort dopravy vyhlási čoskoro druhú etapu schémy pre cestovný ruch

Bratislava 12. apríla (TASR) – Odštartovanie ďalšej etapy schémy pomoci pre gastro a cestovný ruch si vyžaduje niekoľko dní. Výzva je už pripravená, Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR začalo na technickom spustení a testovaní pracovať okamžite po schválení finančného balíka. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.



Vláda prednedávnom schválila požiadavku MDV na zvýšenie financií určených na pomoc gastroprevádzkam a ďalším podnikateľom v sektore cestovného ruchu o 120 miliónov eur. Druhá etapa schémy "de minimis" by tak mala byť vyhlásená v najbližších dňoch.



"Keďže momentálne prebieha nevyhnutné testovanie rozšírenej schémy pomoci na portáli slovensko.sk, dočasne nebude možné podávať žiadosti za obdobie prvej etapy," informuje MDV na svojej webovej stránke. Zároveň však ubezpečuje, že do niekoľkých dní budú môcť podnikatelia v cestovnom ruchu podávať žiadosti za celé obdobie uplynulých 12 mesiacov.



Veľká schéma pomoci je súčasne na posúdení v Bruseli. Rudolf uistil, že odtiaľ majú pozitívne ohlasy a očakávajú jej schválenie. "Dobrou správou je, že Európska komisia zdvihla limit pomoci z troch na 10 miliónov eur na prevádzku. Po schválení Európskou komisiou a zvýšení prostriedkov do schémy pomoci sme pripravení spustiť aj veľkú schému pomoci," ozrejmil hovorca MDV. Táto pomoc bude slúžiť pre podniky, ktoré vyčerpajú aktuálne platnú pomoc de minimis, teda prekročia 200.000 eur.