Rezort dopravy vyhlasuje výber kandidáta na predsedu regulačného úradu

Bratislava 6. mája (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vyhlasuje výber kandidáta na predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ÚREKPS) so sídlom v Bratislave. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Medzi požadované predpoklady na vykonávanie funkcie patrí spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päťročná odborná prax v riadiacej funkcii v oblasti poštových služieb alebo elektronických komunikácií.



Špecifické kritériá a požiadavky zahŕňajú znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti poštových služieb a elektronických komunikácií vrátane európskej legislatívy a zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade. Kandidát by mal zároveň ovládať aktívne anglický jazyk, mať analytické, koncepčné a strategické myslenie a riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti. Rovnako tak schopnosť implementovať stratégie, politiky a koncepcie elektronických komunikácií a poštových služieb do činnosti regulačného úradu a komunikačné zručnosti.



Písomnú žiadosť by mal uchádzač podať spolu s požadovanými dokladmi, prílohami a strategickým dokumentom do 20. mája. Tí, ktorí splnia predpoklady a predložia v určenom termíne písomnú žiadosť s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výber písomne najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho začatím.