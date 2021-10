Rezort dopravy vyhlasuje výberové konanie na generálneho riaditeľa SSC

Bratislava 1. októbra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie postu generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest (SSC). Termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 15. októbra. Informoval o tom hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.



"Slovenská správa ciest potrebuje dobrého manažéra, ktorý bude zároveň aj odborne podkutý a dokáže z nej spraviť modernú a fungujúcu inštitúciu. Je veľmi dôležité, aby k všetkým formálnym náležitostiam priložil aj svoju vlastnú víziu rozvoja SSC," zdôraznil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky a predložia v stanovenom termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho uskutočnením.



Výberové konanie bude pozostávať z písomného testu a osobného pohovoru. Na tom by mali záujemcovia prezentovať aj koncepčný dokument v rozsahu do 20 minút. Bližšie informácie o podmienkach účasti a požiadavkách sú na webovej stránke ministerstva dopravy.