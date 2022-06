Rezort dopravy: Výška príspevku za ubytovanie odídenca sa strojnásobí

Bratislava 29. júna (TASR) - Výška príspevku za ubytovanie odídenca poskytnutého v júli až septembri sa strojnásobí, žiadosti sa budú podávať jednoduchšie. Informoval o tom Martin Petro z odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.



Spresnil, že príspevok za ubytovanie odídenca bude po novom 22 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH) za noc za dospelého človeka a 11 eur s DPH za noc za dieťa do 15 rokov. Zmeny vyplývajú z nariadenia vlády a účinné budú od 1. júla 2022.



"Keďže v lete je prirodzene väčší záujem o služby hotelov, potrebovali sme nastaviť príspevky za ubytovanie odídencov tak, aby boli pre hotely či penzióny motivačné a aby aj naďalej odídencom pomáhali," povedal minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina).



Príspevok bude podľa Petra zvýšený za ubytovanie odídencov od 1. júla do 30. septembra, nie spätne. Za ubytovanie od februára do júna zostáva výška nezmenená, teda 7,70 eura za noc za dospelého človeka a 3,85 eura za dieťa.



Kým doteraz sa posielali žiadosti o príspevok za každý mesiac samostatne, za mesiace júl, august a september sa bude predkladať len jedna súhrnná žiadosť, teda žiadosti sa budú predkladať v októbri 2022. Zmeny nastávajú aj v spôsobe predkladania zmlúv, ktoré sa budú posielať elektronicky.



"Ak ešte niekto nestihol podať prvú verziu zmluvy, môže predkladať rovno novú za obe obdobia elektronicky. Tí, ktorí už majú zmluvy platné, použijú pre nové oprávnené obdobie novú verziu zmluvy," vysvetlil zmeny generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Tomáš Ondrčka.



Petro dodal, že vzory zmlúv a všetkých ostatných potrebných dokumentov budú zverejnené na webe www.mindop.sk od 1. júla 2022.