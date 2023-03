Rezort dopravy: Začína sa jubilejný ročník kampane Do práce na bicykli

Bratislava 31. marca (TASR) – Ministerstvo dopravy (MD) SR vyhlasuje desiaty ročník celonárodnej kampane Do práce na bicykli. V piatok o tom informoval Martin Petro z odboru komunikácie MD.



"Tohtoročným motívom je Tvoja cesta, tvoja voľba. Kampaň je aj v tomto roku rozdelená na viacero fáz," doplnil. Od začiatku apríla do 29. mája sa môžu registrovať mestá, obce a vyššie územné celky, následne do 7. júna aj súťažiace družstvá z firiem, ktoré sídlia na území zaregistrovanej samosprávy.



Dvoj- až štvorčlenné tímy zložené z kolegov budú počas celého júna potom využívať na cestu do práce bicykel, chôdzu alebo verejnú dopravu. Jednotlivé jazdy si budú evidovať tak ako po iné roky v elektronickom systéme na webovej stránke kampane, prípadne v mobilnej aplikácii, vysvetlil Petro.



Uviedol, že údaje o pohybe cyklistov budú môcť zapojené samosprávy využiť pri podpore cyklistických projektov. Najúspešnejšie tímy, samosprávy a firmy môžu získať aj ceny, ako napríklad nové bicykle.



Na deviatom ročníku kampane sa zúčastnilo rekordných 105 samospráv s 13.551 účastníkmi, vyčíslil Petro. V prepisovaní histórie pokračovali súťažiaci aj počas kampane, keď spolu najazdili takmer dva milióny kilometrov, uskutočnili 254.138 jázd a spolu s chodcami a používateľmi verejnej osobnej dopravy ušetrili viac ako 500 ton oxidu uhličitého.



"Aktuálny ročník kampane spúšťame práve v čase, keď vyhodnocujeme prvú cyklovýzvu z plánu obnovy. Veľmi ma teší záujem zo strany samospráv budovať cyklotrasy tam, kde to dáva zmysel. Teda, aby slúžili v prvom rade na dopravu do práce, školy či na stanicu," vyzdvihol dočasne poverený minister dopravy SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina).