Rezort dopravy žiada o plošné uvoľnenie letov, zákaz má strácať účinok

Bratislava 25. augusta (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR chce dosiahnuť plošné uvoľnenie letov. Požiadavku na zrušenie zákazu vykonávania určených civilných letov s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území SR v utorok predkladá na Ústredný krízový štáb SR. Informoval o tom hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.



Plošný zákaz letov z rizikových krajín sa podľa MDV míňa účinku. Na zabránenie šíreniu nového koronavírusu z rizikových krajín navrhuje rezort dopravy prijať a dodržiavať protiepidemické opatrenie, ktoré stanoví Úrad verejného zdravotníctva SR.



"Zákaz letov z a do rizikových krajín má pre našu ekonomiku veľmi negatívne dôsledky. Z pohľadu zavlečenia vírusu do krajiny predstavuje ešte väčšie riziko, lebo cestujúci z rizikových krajín sa k nám môžu dostať jednoduchým prestupom v niektorej z bezpečných krajín a v tom prípade o ich príchode nie je žiadna informácia," skonštatovala štátna tajomníčka MDV Katarína Bruncková. Návrh ministerstva dopravy podľa nej ekonomicky pomôže prevádzkovateľom letísk, leteckým spoločnostiam, cestovným kanceláriám aj dovolenkárom, zároveň sa zlepšia kontrola a opatrenia na zabránenie šíreniu nového koronavírusu zo zahraničia.



Rezort dopravy súčasne navrhuje zaviesť povinnosť pre cestujúcich, ktorí vystupujú na letisku na území SR, najneskôr 24 hodín pred letom elektronicky vyplniť formulár na vyhľadávanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia, ktorý slúži orgánom verejného zdravotníctva na spätné dohľadanie kontaktov potvrdeného prenosu ochorenia. Ak plošné uvoľnenie letov schváli Ústredný krízový štáb SR, mohlo by podľa MDV začať platiť od 7. septembra 00.01 h.