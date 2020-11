Rezort dopravy získa takmer 104.000 eur na podporu cykloinfraštruktúry

Bratislava 26. novembra (TASR) - Zdroje z medzinárodného projektu Interreg vo výške 103.978,80 eura a k tomu spolufinancovanie za 18.349,20 eura chce Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR použiť na rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Dunajskej oblasti. Informoval o tom Ivan Rudolf, poradca MDV SR pre komunikáciu.



Peniaze sú podľa neho určené na tvorbu akčného plánu zlepšenia existujúcej siete cyklotrás, na rozvoj cyklistických politík na národnej a nadnárodnej úrovni či zvyšovanie povedomia príslušných zainteresovaných aktérov o potrebách cyklistov. To sú nevyhnutné predpoklady na samotné budovanie cykloinfraštruktúry.



"Na ministerstve dopravy sa aktívne venujeme podpore a rozvoju cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Tento rok sme už formou dotácie podporili 61 projektov v rámci historicky prvej Cyklovýzvy MDV SR za vyše 13 miliónov eur. Podpora cyklodopravy však nie je iba o peniazoch, robíme aj propagačné a osvetové kampane, verejnosť už dobre pozná Do práce na bicykli a Do školy na bicykli. Koniec-koncov, je to aj naša úloha z programového vyhlásenia vlády a som veľmi rád, že medzinárodná spolupráca v Dunajskom regióne v rámci medzinárodného projektu Interreg Danube Cycle Plans nám v tom pomôže," uviedol minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina).



Rudolf dodal, že projekt má na MDV na starosti novovzniknutý odbor stratégie dopravy, ktorý má vo vecnej pôsobnosti aj cyklistickú dopravu a cykloturistiku. V rámci tohto projektu rezort dopravy v súčasnosti pripravuje aktualizáciu platnej Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, schválenej vládou SR 7. mája 2013, ktorej súčasťou bude aj definovanie národnej siete cyklotrás. Hlavným partnerom projektu je rakúska agentúra pre životné prostredie, projekt bude implementovaný do konca roka 2022, účastníkmi sú i partneri z Česka, Maďarska, Slovinska, Chorvátska, Srbska, Rumunska a Bulharska. Úvodná projektová konferencia a prvý partnerský míting zúčastnených strán sa uskutočnili online 28. septembra 2020.