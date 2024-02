Rezort dopravy získal pôsobnosti vrátane oblasti verejnej dopravy

Bratislava 1. februára (TASR) - Pôsobnosť v oblasti cestovného ruchu prechádza z Ministerstva dopravy (MD) SR na novovznikajúce Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR. Zároveň na MD SR prechádza viacero pôsobností vrátane oblasti verejnej osobnej dopravy. Vyplýva to z návrhu ministra dopravy SR Jozefa Ráža ml. (nominant Smeru-SD), ktorý v stredu schválila vláda.



Na rezort dopravy sa podľa predkladacej správy presunula pôsobnosť Úradu vlády SR v oblasti štátom podporovaného nájomného bývania, ako aj v v oblasti starostlivosti o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do pôsobnosti Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.



V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona o verejnej osobnej doprave k 1. januáru tohto roka sa do štatútu MD SR dopĺňa aj jeho pôsobnosť v oblasti verejnej osobnej dopravy.



"Predkladaným návrhom sa upravuje znenie štatútu v súlade s poslednou novelou zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorá bola schválená na rokovaní Národnej rady (NR) SR dňa 16. januára tohto roku a osobitnými právnymi predpismi," uvádza sa v predkladacej správe.