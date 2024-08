Rezort dopravy: Zmeny cien mýta vychádzajú z európskej smernice

Bratislava 22. augusta (TASR) - Zmeny v mýtnych poplatkoch vychádzajú z celoeurópskej smernice, ktorej zavedenie je povinné. Sadzby mýta Ministerstvo dopravy (MD) SR prispôsobilo výške poplatkov v okolitých krajinách, aby sa zo Slovenska nestala tranzitná krajina pre zahraničných kamionistov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva dopravy SR Petra Poláčiková. Rezort dopravy tak reagoval na koaličnú SNS, ktorá uplynulú stredu vyhlásila, že zvýšenie ceny mýta v parlamente nepodporí.



"Sadzby mýta sme prispôsobili tým v okolitých krajinách, aby sa z našich obcí a miest nestali lacné tranzitné trasy pre zahraničných kamionistov. Veríme, že v tejto téme nájdu koaliční partneri zhodu," uviedla Poláčiková.



So zvyšovaním poplatkov o 40 percent národniari nesúhlasia bez toho, aby došlo k dobudovaniu cestnej infraštruktúry. SNS uviedla, že o svojom stanovisku informovala predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) a považuje ho za nemenné.



Rezort dopravy pripomenul, že o zmenách v mýtnych poplatkoch rokoval so slovenskými dopravcami už od schválenia európskej smernice členskými štátmi. "Výsledkom je, že sa sadzby mýta zvýšia, zároveň to však kompenzujeme znížením dane z motorových vozidiel pre slovenských dopravcov na najnižšiu možnú úroveň. Ľudia sa tak rozhodne nemusia báť, že kvôli autodopravcom zdražie mlieko v obchodoch," vysvetlila Poláčiková.



Vláda na stredajšom rokovaní schválila novelu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. Zavádza ňou európsku smernicu Eurovignette, ktorou sa mení systém výberu mýta. Po novom budú dopravcovia v mýtnej sadzbe platiť poplatky nielen za využívanie cestnej infraštruktúry, ale aj za emisie oxidu uhličitého (CO2) a externé náklady spojené so znečisťovaním ovzdušia. Súčasťou návrhu je aj zníženie dane z motorových vozidiel pre ťažké nákladné vozidlá.