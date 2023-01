Rezort dopravy zverejnil výzvy na zavedenie nových železničných trás

Bratislava 23. januára (TASR) – Ministerstvo dopravy (MD) SR zverejnilo výzvy na zavedenie nových trás v systéme nesprevádzaná kontinentálna kombinovaná doprava a na nákup nových intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ). Sú v celkovej hodnote 16,1 milióna eur. Žiadateľmi môžu byť železničné podniky, cestní nákladní dopravcovia alebo prevádzkovatelia intermodálnej nákladnej dopravy. Informovalo o tom v pondelok.



"Podporíme aj cestných dopravcov, a to financovaním podpory nákupu intermodálnych prepravných jednotiek, vďaka ktorým sa budú môcť zapojiť do systému intermodálnej dopravy," uviedol dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Žiadateľ pri výzve na vytvorenie novej trasy môže získať štátnu podporu do výšky 49 % oprávnených nákladov. Pri nákupe IPJ je možné získať príspevok do 30 % z oprávnených nákladov.



Žiadosti je potrebné poslať do 30. júna 2023 v elektronickej alebo listinnej forme.



Výzvy sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ich cieľom je ochrana životného prostredia. Rezort tak napĺňa koncepciu rozvoja intermodálnej dopravy SR do 2030.