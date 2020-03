Rezort dopravy:Cestovným kanceláriám pomôže odloženie čerpania služieb

Bratislava 30. marca (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pripravuje návrh na odloženie čerpania zaplatených služieb klientom cestovných kancelárií a ubytovacích zariadení na budúce obdobie. Opatrenie by malo pomôcť podnikateľom v tomto odvetví prekonať krízové obdobie. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy.



Odloženie čerpania zaplatených služieb sa podľa MDV týka zálohových platieb, prípadne celej platby za službu. Klienti by tak mali dostať svoju službu alebo pobyt v náhradnom termíne po odznení hrozby šírenia nového koronavírusu.



"Toto opatrenie by zároveň malo pomôcť poskytovateľom služieb prečkať krízové obdobie bez likvidačných finančných strát, ktoré im hrozia v prípade masového a nárazového vrátenia zálohových platieb ich klientom," zdôraznil rezort dopravy.



Ministerstvo súčasne pripomenulo, že vláda pripravila balík prvých opatrení na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou nového koronavírusu. Zatiaľ ich je sedem, nazvané sú Prvá pomoc zamestnancom, firmám a živnostníkom.



Zahŕňajú zo strany štátu preplatenie 80 % platu zamestnanca firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté. Takisto štát poskytne príspevky pre živnostníkov a zamestnancov podľa konkrétnej miery poklesu tržieb danej firmy. Vláda tiež poskytne bankové záruky vo výške 500 miliónov eur mesačne. Zamestnancom v karanténe a rodičom na OČR bude hradených po celú dobu 55 % z ich hrubej mzdy. Pri poklese tržieb o viac ako 40 % vláda pripravila odklad platby odvodov za zamestnávateľa a tiež odklad preddavkov dane z príjmu. Pripravila zároveň možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 vrátane.