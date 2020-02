Rezort dopravy: Vyjadrenia KDH o trati do Komárna sú špekulatívne

Bratislava 13. februára (TASR) - Vyjadrenia KDH vo veci súťaže na prevádzkovanie osobnej železničnej prepravy do Komárna považuje Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR za špekulatívne, a najmä zavádzajúce. Uviedol to pre TASR v reakcii na vyjadrenia mimoparlamentného KDH odbor komunikácie rezortu dopravy.



Podľa KDH súťaž na prevádzku osobnej železničnej prepravy na trati Bratislava - Komárno sa môže skončiť fiaskom. "Obávam sa, že aj táto súťaž sa môže skončiť fiaskom, tak ako sa to stalo pri súťaži na trati Žilina - Rajec. Znova je aj v tejto súťaži veľmi krátky čas pre nového prevádzkovateľa na nákup alebo nájom vlakových súprav a kvalitnú prípravu personálu. Ministerstvo požaduje bankovú záruku vo výške 8 miliónov eur, čo je 40-násobne viac, ako je to doteraz, čo bude mať negatívny vplyv na výšku ponúknutej ceny," povedal Pavol Zajac, podpredseda KDH.



MDV zdôraznilo, že po súťaži Žilina – Rajec nevzišiel žiaden víťaz, keďže ani jeden z uchádzačov nesplnil stanovené podmienky, aj keď už dopredu zaznievali hlasy, že súťaž má vopred určeného víťaza a podmienky sú "šité" len na jedného dopravcu (ZSSK). Dnes, na základe kladného stanoviska Európskej komisie, pripravuje MDV SR opätovné vyhlásenie súťaže na tejto trati.



To isté podľa MDV platí aj pri súťaži na linku Bratislava – Komárno. Vyhlasovateľ súťaže vychádzal pri stanovení spektra vlakových vozidiel primárne z pozície dosiahnutia kapacity počtu miest na sedenie, keďže uvedená trať v špičkových úsekoch dňa generuje vysokú úroveň mobility a potrebu prepravy početnejšieho prúdu cestujúcich. Nerešpektovanie tohto základného faktu by malo za následok neodvezenie všetkých cestujúcich v danom čase, čím by sa úplne znehodnotil celý charakter železničnej dopravy a súťaže vôbec. Prijatím takejto možnosti by mohol zo súťaže vyjsť taký dopravca, ktorý by nasadil v exponovaných vlakoch najlacnejšiu, a teda aj kapacitne najmenšiu súpravu.



Súťaž má podľa rezortu dopravy priniesť lepšiu kvalitu cestujúcim, a to za prijateľnú cenu, ktorá rešpektuje konkurenciu medzi uchádzačmi a je ekonomicky výhodná aj pre samotného objednávateľa na princípe adekvátnej Hodnoty za peniaze.



"Zároveň, každý z uchádzačov sa vybral vlastnou cestou a podľa naznačených doručených podkladov si vie zabezpečiť takéto kapacitné vozidlá rôznymi spôsobmi, čo považujeme za férovosť súťaže. Rovnako fakt, či ZSSK pre účely verejnej súťaže nasadí vozidlá financované z prostriedkov Operačný program Doprava 2007 až 2013, je v súčasnej dobe hypotetickou otázkou vzhľadom na to, že záväzná informácia o nasadených vozidlách bude až predmetom predloženej ponuky ZSSK, ak sa daný uchádzač rozhodne ponuku predložiť," dodal odbor komunikácie MDV SR.