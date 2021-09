Rezort financií a dopravy podpísali spoločné memorandum

Bratislava 9. septembra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR podpísali spoločné memorandum, v ktorom sa dohodli, že vyvinú maximálne úsilie na zefektívnenie železničnej dopravy. Ide tak zároveň o naplnenie vzájomnej dohody o dofinancovaní Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).



Cieľom memoranda je zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť ďalšieho fungovania a financovania ZSSK. MDV a MF sa v ňom zaväzujú, že prostriedky vyčlenené ministerstvom financií v tomto roku vo výške najviac 262,9 milióna eur budú čerpané s ohľadom na princíp hodnoty za peniaze, čiže aby nakladanie s verejnými zdrojmi bolo čo najefektívnejšie. Memorandum obsahuje predbežné odhady výdavkových limitov na roky 2022 až 2024. Tie však môžu byť upravené po vzájomnej dohode strán memoranda.



"Železničná doprava je jednou z priorít, pretože môže byť ekologickým riešením dopravnej situácie. Cieľom memoranda je vysporiadať sa s historickým dlhom, ktorý v železniciach je: či už finančným, alebo modernizačným," uviedol štátny tajomník MF Marcel Klimek. Podľa neho sú okrem toho, aby doprava bola čo najviac ekologická prioritami to, aby celý dopravný systém vyhovoval potrebám 21. storočia.



Memorandum predstavuje skôr platformou na usporiadanie vzťahov. "To znamená, že akým spôsobom a procesom sa dostaneme k optimálnej hodnote pre občana: ako majú byť hodnotené výdavky, ako má byť nakladané s verejnými zdrojmi a čo sú ciele a zámery, ktoré chceme dosiahnuť," dodal Klimek.



Medzníkom, ku ktorému memorandum smeruje, je zmena konceptu objednávania železničnej dopravy. Výkony vo verejnom záujme budú objednané na základe plánu dopravnej obslužnosti, ktorý bude vychádzať z analytických dát a regionálnych potrieb. Plán dopravnej obslužnosti stanoví interval, kapacitu a kvalitu jednotlivých vlakových liniek a bude podkladom pre tvorbu grafikonu vlakovej dopravy. Nákupy ZSSK musia zohľadňovať skutočné priority, dostupné zdroje a blížiacu sa liberalizáciu železničnej dopravy.



Firmy by sa mali sústrediť na náhradu zastaraných elektrických rušňov a pri investovaní hľadať riešenia, ktoré zvýšia využitie vozidiel. Cieľom memoranda je zároveň navrhovať opatrenia s ohľadom na ich dlhodobú udržateľnosť aj po ukončení poskytovania dodatočného financovania.