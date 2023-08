Ministerstvo financií pripravilo zákon o dorovnávacej dani

Bratislava 3. augusta (TASR) - Zabezpečiť minimálne 15 % zdanenie príjmov podnikateľov nachádzajúcich sa na Slovensku, ktorí sú členmi nadnárodnej skupiny podnikov alebo veľkej vnútroštátnej skupiny je zámerom návrhu zákona o dorovnávacej dani, ktorý Ministerstvo financií (MF) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Ide o transpozíciu európskej smernice a implementáciu tzv. Piliera 2 iniciatívy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) k reforme medzinárodného zdaňovania. Návrh zákona sa vzťahuje na skupiny podnikov s ročnými výnosmi aspoň 750 miliónov eur, ktoré dosiahli v najmenej dvoch zo štyroch účtovných období.



"Ak je efektívne zdanenie príjmov takýchto subjektov na Slovensku pod úrovňou minimálnej sadzby dane, teda 15 %, rozdiel sa vyberie prostredníctvom navrhovanej dorovnávacej dane. Opatrenie bude mať, aj napriek prvotným výdavkom finančnej správy na informačné systémy, predpokladaný pozitívny vplyv na štátny rozpočet," priblížil rezort financií.



Zavedenie minimálnej úrovne zdaňovania má zamedziť presunu ziskov do štátov s nulovým alebo veľmi nízkym zdanením. V svetovom meradle sa tak majú nastaviť spravodlivejšie podmienky podnikania. "EÚ aj OECD touto úpravou očakávajú, že podniky, ktoré sú súčasťou veľkých nadnárodných skupín, budú platiť spravodlivý podiel dane bez ohľadu na to, kde pôsobia," dodalo ministerstvo.