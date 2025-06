Rezort financií: Aukcia dlhopisov dokazuje, že investori nám dôverujú

Bratislava 17. júna (TASR) - Výsledky aktuálnej aukcie štátnych dlhopisov sú dôkazom, že investori na finančných trhoch Slovensku veria. Na sociálnej sieti to konštatovalo Ministerstvo financií (MF) SR.



Pravidelná mesačná aukcia štátnych dlhopisov sa uskutočnila v pondelok (16. 6.), Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) v nej predala dlhopisy v súhrnnej hodnote 525,7 milióna eur. „Dôležitejšou správou však je, že celkový dopyt od investorov bol opäť viac ako trojnásobný, vo výške 1,67 miliardy eur. Je to dôkaz, že investori Slovenskej republike veria,“ zhodnotil rezort financií.



Pripomenul, že aukcia sa uskutočnila krátko po tom, ako v piatok (13. 6.) medzinárodná ratingová agentúra Moody's potvrdila SR nezmenený rating na úrovni A3 so stabilným výhľadom. „Výnosy slovenských dlhopisov na sekundárnom trhu v porovnaní s mesiacom máj mierne klesli. Prirážky slovenských dlhopisov za uplynulý mesiac poklesli o 0,05 až 0,10 % p.a.,“ vyčíslilo ministerstvo.