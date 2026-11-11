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Rezort financií: Čerpanie eurofondov v októbri vzrástlo
Z Programu Interreg SK-CZ získalo Slovensko ku koncu októbra 32,07 milióna eur, čo znamená čerpanie na úrovni 37,59 %.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Slovensko ku koncu októbra tohto roka vyčerpalo 24,49 % eurofondov z aktuálneho programového obdobia. Z celkovej pridelenej alokácie 12,79 miliardy eur tak zatiaľ získalo 3,13 miliardy eur. Oproti septembru sa čerpanie zvýšilo o 1,48 percentuálneho bodu (p. b.). Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR.
V programovom období 2021 až 2027 boli pre Slovenskú republiku vyčlenené prostriedky Európskej únie (EÚ) v celkovej výške 12,79 miliardy eur. Slovensko ich čerpá prostredníctvom jedného hlavného Programu Slovensko s najvyššou alokáciou 12,59 miliardy eur a štyroch menších programov. Ide o Interreg SK-CZ (85,32 milióna eur), Interreg SK-AT (55,5 milióna eur), INTERACT IV (45 miliónov eur) a Program Rybné hospodárstvo 2021 - 2027 (15,23 milióna eur).
Z celkovej alokácie pre Program Slovensko boli k 31. októbru tohto roka vyčerpané prostriedky vo výške 3,073 miliardy eur, čo predstavovalo podiel 24,4 %. Oproti stavu ku koncu predchádzajúceho mesiaca sa čerpanie zvýšilo o 1,46 p. b.
Z Programu Interreg SK-CZ získalo Slovensko ku koncu októbra 32,07 milióna eur, čo znamená čerpanie na úrovni 37,59 %. Medzimesačne sa zvýšilo o 3,89 p. b. V Programe Interreg SK-AT sa zatiaľ vyčerpalo 8,56 milióna eur, čo predstavuje podiel 15,42 % z pridelenej alokácie. Oproti predchádzajúcemu mesiacu išlo o nárast o 2,02 p. b.
Z celkových prostriedkov alokovaných v Programe INTERACT IV dosiahlo čerpanie k 31. októbru sumu 19,02 milióna eur alebo 42,26 % a oproti septembru sa nezmenilo. Z Programu Rybné hospodárstvo 2021 - 2027 Slovensko zatiaľ peniaze nečerpalo.
V programovom období 2021 až 2027 boli pre Slovenskú republiku vyčlenené prostriedky Európskej únie (EÚ) v celkovej výške 12,79 miliardy eur. Slovensko ich čerpá prostredníctvom jedného hlavného Programu Slovensko s najvyššou alokáciou 12,59 miliardy eur a štyroch menších programov. Ide o Interreg SK-CZ (85,32 milióna eur), Interreg SK-AT (55,5 milióna eur), INTERACT IV (45 miliónov eur) a Program Rybné hospodárstvo 2021 - 2027 (15,23 milióna eur).
Z celkovej alokácie pre Program Slovensko boli k 31. októbru tohto roka vyčerpané prostriedky vo výške 3,073 miliardy eur, čo predstavovalo podiel 24,4 %. Oproti stavu ku koncu predchádzajúceho mesiaca sa čerpanie zvýšilo o 1,46 p. b.
Z Programu Interreg SK-CZ získalo Slovensko ku koncu októbra 32,07 milióna eur, čo znamená čerpanie na úrovni 37,59 %. Medzimesačne sa zvýšilo o 3,89 p. b. V Programe Interreg SK-AT sa zatiaľ vyčerpalo 8,56 milióna eur, čo predstavuje podiel 15,42 % z pridelenej alokácie. Oproti predchádzajúcemu mesiacu išlo o nárast o 2,02 p. b.
Z celkových prostriedkov alokovaných v Programe INTERACT IV dosiahlo čerpanie k 31. októbru sumu 19,02 milióna eur alebo 42,26 % a oproti septembru sa nezmenilo. Z Programu Rybné hospodárstvo 2021 - 2027 Slovensko zatiaľ peniaze nečerpalo.