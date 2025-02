Rezort financií: Čerpanie nových eurofondov bolo v januári 3 percentá

Bratislava 10. februára (TASR) - Slovensko v programovom období 2021 - 2027 zatiaľ vyčerpalo 420,16 milióna eur zo zdrojov EÚ. Predstavuje to čerpanie na úrovni 3,28 %. Oproti minulému mesiacu sa čerpanie zvýšilo o 0,23 percentuálneho boda. Vyplýva to z Informácie o čerpaní fondov EÚ k 31. januáru 2025, ktorú zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.



"Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého prvý míľnik vo výške 1,55 miliardy eur sa bude prvýkrát odpočtovať k 31. decembru tohto roka (s výnimkou Programu Rybné hospodárstvo 2021 - 2027). Na základe stavu ku koncu januára je potrebné na úrovni platobného orgánu schváliť výdavky v minimálnej výške 1,15 miliardy eur," uviedol rezort.



Program Slovensko je programom s najvyššou alokáciou, a to vo výške 12,59 miliardy eur. Vyčerpané boli prostriedky vo výške 412,29 milióna eur. Predstavuje to čerpanie na úrovni 3,27 %. Oproti stavu ku koncu minulého mesiaca sa čerpanie zvýšilo o 0,23 percentuálneho boda.



V rámci starého programového obdobia 2014 - 2020 boli z desiatich operačných programov schválené prostriedky vo výške 15,575 miliardy eur. Predstavuje to čerpanie na úrovni 107,40 %.