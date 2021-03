Rezort financií chce posilniť právomoci inšpekcie finančnej správy

Bratislava 24. marca (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR v spolupráci s Finančnou správou (FS) SR pripravilo novelu zákona o finančnej správe, ktorá má okrem iného výrazne poslniť právomoci inšpekcie FS. Na sociálnej sieti o tom v stredu informovalo MF. Novela, ktorú sa rezort chystá predložiť do pripomienkového obdobia, by mala v prípade schválenia vládou a parlamentom platiť od začiatku budúceho roka.



"Ide o pomerne rozsiahlu novelu ako v kompetenčnej, tak aj v služobnej časti zákona," uviedol riaditeľ colného odboru MF Marián Kačmár. Zákon by podľa neho tiež mal zefektívniť fungovanie FS a premietnuť poznatky praxe.



"Osobitne treba spomenúť posilnenie inšpekcie – útvaru finančného riaditeľstva, ktorého predmetom činnosti je odhaľovanie, zisťovanie a dokumentovanie porušení príslušníkov FS pri výkone ich štátnej služby a porušenie pracovných povinností iných zamestnancov finančného riaditeľstva vrátane odhaľovania ich trestnej činnosti," povedal Kačmár.



Prezident FS Jiří Žežulka zdôraznil, že nekompromisná tvár FS sa musí premietnuť aj dovnútra organizácie. "Musíme vedieť zasiahnuť proti pracovníkom, ktorí porušujú svoje služobné povinnosti alebo dokonca porušujú zákon z pohľadu právnych noriem," povedal Žežulka.