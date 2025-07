Rezort financií chce zaviesť povinnosť elektronických faktúr

Bratislava 30. júla (TASR) - Od začiatku roka 2027 by mali mať firmy na Slovensku povinnosť vyhotovovať elektronické faktúry a digitálne oznamovať údaje o dodaniach tovarov a služieb finančnej správe v reálnom čase. Vyplýva to z novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorú Ministerstvo financií (MF) SR zverejnilo na právnom a informačnom portáli Slov-Lex. Rozsiahla novelizácia prináša napríklad aj možnosť pre správcu dane rozhodnúť o registrácii dvoch alebo viacerých, formálne nezávislých, zdaniteľných osôb ako jedného platiteľa DPH.



Hlavným cieľom novelizácie zákona DPH je podľa rezortu financií transpozícia článku smernice (EÚ) 2025/516 a zavedenie povinnej elektronickej fakturácie pre zdaniteľné osoby, ktoré sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty, ako aj povinné digitálne oznamovanie údajov o dodaniach tovarov a služieb finančnej správe v reálnom čase. „Prechodným ustanovením zákona o DPH bude s účinnosťou od 1. januára 2027 do 30. júna 2030 zavedená povinnosť pre platiteľov dane vyhotoviť a prijímať faktúry v ustanovenom elektronickom formáte, ako aj povinnosť elektronicky oznamovať údaje z tuzemských dodaní tovarov a služieb,“ uviedol rezort financií v dôvodovej správe k predloženej novele.



S účinnosťou od 1. júla 2030 novela zavádza povinnosť pre platiteľov dane elektronicky oznamovať údaje pri tuzemskom dodaní tovarov a služieb. V nadväznosti na zavedenie povinnej elektronickej fakturácie a na digitálne oznamovanie údajov pri tuzemských zdaniteľných obchodoch sa má k rovnakému termínu úplne zrušiť povinnosť podávať kontrolný výkaz pre platiteľov dane.



Rovnako má byť s účinnosťou od 1. júla 2030 zavedená pre zdaniteľné osoby povinnosť vyhotoviť a prijímať faktúry v štruktúrovanom elektronickom formáte aj pri cezhraničných dodaniach tovarov alebo služieb, ako aj povinnosť digitálne oznamovať údaje o týchto dodaniach. „V nadväznosti na zavedenie povinnosti digitálne oznamovať údaje o cezhraničných dodaniach tovarov alebo služieb sa s účinnosťou od 1. júla 2030 ruší povinnosť podávať súhrnný výkaz,“ priblížilo MF.



Rozšírené právomoci správcu dane pri registrácii dvoch alebo viacerých, formálne nezávislých, zdaniteľných osôb na registráciu skupiny z úradnej moci, ako jedného platiteľa na účely dane z pridanej hodnoty, by mali byť podľa návrhu účinné už od januára budúceho roka.



Rezort financií navrhol aj rozšírenie uplatňovania osobitného spôsobu úhrady dane a to tak, že pri určitých transakciách vybraných platiteľov dane bude mať daňový úrad možnosť uložiť povinnosť odberateľovi uhradiť daň z faktúry priamo na účet správcu dane vedený pre dodávateľa.