Rezort financií chystá zákon k novele k výdavkovým limitom

Bratislava 20. augusta (TASR) – Novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá sa týka zavedenia limitu verejných výdavkov, sa už v parlamente niekoľkokrát presúvala. Rokovanie o nej totiž poznačili nezhody medzi koaličnými partnermi. Rozhodnúť by o nej poslanci mohli na riadnej septembrovej schôdzi. V medzirezortnom pripomienkovom konaní je už aj novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorá na ňu nadväzuje. Tá má upraviť povinnosti subjektov verejnej správy k dodržiavaniu limitu verejných výdavkov v rozpočte verejnej správy.



Návrh zákona, ktorý bol zverejnený na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.sk, tak má zabezpečiť naplnenie cieľov novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. "Návrhom zákona sa zabezpečuje premietnutie limitu verejných výdavkov ako regulujúceho nástroja do procesu zostavovania rozpočtu verejnej správy a následne aj jeho úprav," priblížilo Ministerstvo financií (MF) SR v dôvodovej správe.



Rezort financií navrhuje, aby limity verejných výdavkov subjektov verejnej správy a ďalších súčastí rozpočtu verejnej správy schvaľovala Národná rada (NR) SR, keďže parlament má schvaľovať celkový limit verejných výdavkov. Samotný limit verejných výdavkov má vypočítavať a predkladať na rokovanie NRSR Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Parlament by tiež mal mať kompetenciu uznesením splnomocniť vládu na úpravu konkrétnych limitov verejných výdavkov pre jednotlivé súčasti rozpočtu verejnej správy za podmienky dodržania celkového limitu verejnej správy.



V prípade viazaných nevyčerpaných, najmä kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov, na ktoré sa limit verejných výdavkov vzťahuje, by malo byť možné povoliť prekročenie limitu len vtedy, ak tieto výdavky budú zohľadnené v aktualizácii limitu verejných výdavkov, respektíve sa o tieto výdavky limit zvýši.



Pri realizácii rozpočtových opatrení v štátnom rozpočte by sa mali podľa návrhu povoliť len také rozpočtové opatrenia, ktorými sa neprekročí limit verejných výdavkov. "Dopĺňa sa povinnosť pre všetky subjekty verejnej správy, ktorých výdavky sú súčasťou rozpočtu verejnej správy a na ktoré sa limit verejných výdavkov vzťahuje, vrátane správcov kapitol, štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií, dodržať limit verejných výdavkov," podotkol rezort v materiáli.



Návrh zákona by mal zároveň zaviazať správcov kapitol, ako aj MF, transparentne odpočtovať plnenie limitu verejných výdavkov v dokumentoch, ktoré sú verejne dostupné. Manažovanie neprekročenia celkového limitu verejných výdavkov počas roka má zabezpečovať ministerstvo financií. Pri návrhoch zákonov a ďalších materiáloch predkladaných na rokovanie vlády a parlamentu by sa po novom okrem predpokladaných finančných dôsledkov na rozpočet verejnej správy mali uvádzať aj predpokladané dôsledky na dodržanie limitu verejných výdavkov. MF zároveň zamýšľa po prechodnom období, na ktoré sa bude limit verejných výdavkov určovať, predĺžiť rozpočtový horizont z troch na štyri rozpočtové roky.



Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje na 1. januára 2022. Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona je skrátené a malo by sa skončiť 31. augusta. MF zdôvodnilo skrátené pripomienkové konanie naliehavosťou schválenia návrhu zákona vyplývajúcou aj zo záväzku z Plánu obnovy a odolnosti SR.



Novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti je v parlamente v druhom čítaní. Koaličná SaS ešte vlani v decembri avizovala, že trvá na tom, aby sa do novely zákona premietla daňová brzda. Premiér Eduard Heger (OĽANO) však tvrdí, že novelizácia zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá by priniesla výdavkové limity, by sa nemala spájať s daňovou brzdou.



Zmeny v zákone o rozpočtovej zodpovednosti sa týkajú zavedenia limitu verejných výdavkov. Zároveň sa navrhuje naviazať horný limit dlhu verejnej správy na čistý dlh verejnej správy, a z toho dôvodu sa navrhuje tiež upraviť sankčné pásma dlhovej brzdy a opatrenia, ktoré sa majú prijať pri dosiahnutí konkrétneho sankčného pásma.