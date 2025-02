Rezort financií: Dlhopis budú môcť občania predať aj pred splatnosťou

Bratislava 3. februára (TASR) - Pokiaľ bude občan držať svoj štátny dlhopis až do dátumu splatnosti, bude mať štátom garantovaný fixný výnos definovaný v emisných podmienkach a ten sa meniť nebude. Ak sa ale rozhodne predať dlhopis na sekundárnom trhu ešte pred jeho splatnosťou, jeho výnos ovplyvní trhová cena. Tá sa môže meniť a byť iná, ako je stanovená v emisných podmienkach. Poukázalo na to na sociálnej sieti Ministerstvo financií (MF) SR.



"Pri predčasnom predaji dlhopisu občan získa okrem istiny aj alikvótny úrokový výnos, to znamená, že nepríde o úroky za čas vlastnenia alebo držby dlhopisu," zdôraznil rezort financií.



Dlhopisy bude možné predať pred ich splatnosťou napríklad prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB). Stačí sa obrátiť na obchodníka s cennými papiermi, najlepšie na banku, ktorá sprostredkovala občanovi jeho primárny predaj, doplnilo ministerstvo.



Dva štátne dlhopisy určené bežným občanom so splatnosťou dva a štyri roky sa majú predávať pod názvami INVESTOR a PATRIOT. K dispozícii by mali byť v sieti vybraných piatich bánk na Slovensku v marci tohto roka. Ich predaj pripravuje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Detailnejšie informácie plánuje zverejniť pred ich emisiou.



"Výnosy z týchto dlhopisov (kupón a kapitálový výnos) budú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb a pri predaji na primárnom trhu bude tento nákup oslobodený od poplatkov," priblížila agentúra. Minimálna suma každého dlhopisu bude 1000 eur a celková veľkosť obidvoch emisií spolu neprekročí 500 miliónov eur.