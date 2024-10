Rezort financií: Do roku 2028 budú potrebné opatrenia za 4,4 % HDP

Bratislava 10. októbra (TASR) - Do roku 2028 by mal deficit slovenských verejných financií klesnúť k úrovni 2 % hrubého domáceho produktu (HDP), vďaka čomu by mal verejný dlh začať klesať. Na naplnenie tohto plánu je potrebné za štyri roky prijať konsolidačné opatrenia v objeme 4,4 % HDP alebo 7 miliárd eur. Vláda zatiaľ prijala opatrenia na prvý rok v čistom objeme 1,4 % HDP.



Konštatuje to Ministerstvo financií (MF) SR v Národnom strednodobom fiškálno-štrukturálnom pláne SR na roky 2025 až 2028, ktorý predkladá na pondelkové (14.10.) rokovanie tripartity. Sociálni partneri by mali v rovnaký deň diskutovať aj o návrhu rozpočtu na nasledujúce tri roky, tento materiál však zatiaľ nie je zverejnený. Budúci rok má deficit podľa plánu klesnúť na 4,7 % z tohtoročných 5,8 % HDP.



Strednodobý plán pripravujú krajiny EÚ tento rok prvýkrát, a to v súvislosti s nedávnou reformy európskych rozpočtových pravidiel. Tie majú za cieľ nastaviť také tempo konsolidácie pre najbližšie roky, aby sa dlh a deficit hospodárenia udržali pod hranicami 60 %, resp. 3 % HDP aj desať rokov po horizonte plánu. "V dôsledku toho musí Slovensko, ako krajina výrazne čeliaca demografickému tlaku populácie, už do niekoľkých rokov dosiahnuť rozpočtovú pozíciu blízko vyrovnaného hospodárenia," vysvetlil v dokumente rezort financií.



Na dosiahnutie týchto cieľov sa zavádzajú každoročné limity rastu čistých výdavkov ako jediný záväzný operatívny nástroj, ktorého plnenie sa bude vyžadovať. "Do roku 2028 strednodobý plán cieli celkový pokles deficitu k 2 % HDP, kedy by už mal dlh v pomere k HDP začať medziročne klesať. Maximálny rast čistých výdavkov do roku 2028 je na úrovni 8,1 %," vyčíslilo ministerstvo s tým, že v nasledujúcich rokoch budú v jednotlivých návrhoch rozpočtu špecifikované opatrenia na naplnenie týchto cieľov.



Aktuálny strednodobý plán obsahuje podľa MF približne tretinu potrebnej konsolidácie. "Ide najmä o reformu sadzieb DPH, zvýšenie korporátnej dane pre veľké podniky, zvýšenie sektorových daní v regulovaných odvetviach, či zacielenie sociálnych výdavkov na nízkopríjmových obyvateľov. Väčší objem konsolidačných opatrení zároveň kryje niektoré nové výdavky najmä v sociálnej oblasti, a tiež umožňuje vytvorenie rezervy na nepredvídaný vývoj," priblížil rezort financií.



V strednodobom pláne predstavuje aj plánované a realizované reformy a investície, ktoré majú prispieť k naplneniu spoločných priorít EÚ a špecifických odporúčaní pre Slovensko. Ide napríklad o opatrenia v oblasti spravodlivej zelenej transformácie, reformy na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu, podpory znevýhodnených skupín a riešenia energetickej chudoby, či prechod na digitálnu spoločnosť.



Po schválení vládou sa Národný strednodobý fiškálno-štrukturálny plán SR na roky 2025 až 2028 prerokuje v Národnej rade (NR) SR. Európska komisia (EK) by mala poskytnúť hodnotenie strednodobého rozpočtového plánu do šiestich týždňov od jeho prijatia.