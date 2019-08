Rezort financií: Drobné mince sa nezrušia, kým nerozhodne EÚ

Prečítajte si aj: Obchodníci sú za eliminovanie jedno- a dvojcentových mincí v obehu

Bratislava 8. augusta (TASR) - K zrušeniu jedno- a dvojcentových mincí na Slovensku nedôjde, kým nebude prijaté rozhodnutie na európskej úrovni. Uviedlo to Ministerstvo financií (MF) SR po tom, ako obchodníci informovali o tom, že by uvítali elimináciu drobných.Rezort financií sa vyjadril, že Európska komisia sa už od roku 2012 zaoberá otázkou ďalšej existencie jedno- a dvojcentových euromincí ako zákonných platidiel v hotovostnom peňažnom obehu.priblížila pre TASR riaditeľka tlačového odboru MF SR Alexandra Gogová.Najmenšie centové euromince v hotovostnom peňažnom obehu už obmedzilo päť krajín eurozóny, a to Fínsko, Holandsko, Belgicko, Írsko a od 1. januára 2018 aj Taliansko.doplnila Gogová s tým, že cenu zaokrúhlenú na päť centov je možné zaplatiť aj v Holandsku dokonca celú jednocentovými mincami vyrazenými v Nemecku.dodala Gogová.Analytici Národnej banky Slovenska (NBS) nedávno upozornili na to, že prípadné obmedzenie jedno- a dvojcentových mincí by výrazne znížilo náklady na emisiu, distribúciu a ich obeh. Okrem toho nie sú akceptované väčšinou automatov, napríklad na parkovacie lístky či MHD. Tento krok by mal podľa analytikov len veľmi obmedzený vplyv na rodinné rozpočty. Analýza ukázala, že obzvlášť v prípade skupiny najzraniteľnejších spotrebiteľov s nízkym príjmom, ktorí nakupujú menej často, platí, že by na nich nemalo zavedenie zaokrúhľovania cien žiadny pozorovateľný vplyv. Na Slovensku je podiel mincí v nízkej hodnote približne 66 %, pričom ak by sa brali do úvahy len jedno- a dvojcentové mince, tento podiel by bol 55 %. Po eliminácii drobných volajú aj obchodníci.Zväz obchodu SR upozorňuje na to, že prevádzky zaťažuje manipulácia s drobnými a sťažujú sa aj na vysoké náklady pri ich odovzdávaní do komerčných bánk.dodala hovorkyňa národnej banky Martina Vráblik Solčányiová.