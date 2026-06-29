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Rezort financií: Ekonomika SR by mala v budúcom roku rásť o 1,5 % HDP
Najnovšia prognóza podľa MF SR potvrdzuje, že slovenská ekonomika dopláca na negatívny vývoj v Európe.
Autor TASR
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Bratislava 29. júna (TASR) - Slovenská ekonomika by mala v budúcom roku rásť o 1,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je vyšší rast, ako očakáva Francúzsko (0,8 %) či Nemecko (1,1 %), a dokonca prevyšuje priemer eurozóny (1,2 %). Inflácia potravín (bez nápojov) by sa mohla v roku 2027 dostať pod 1 % a reálne mzdy by mali rásť o 1,4 %. Uviedol to v najnovšej makroekonomickej prognóze Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR. HDP by mal podľa prognózy OECD v roku 2027 stúpnuť o 1,6 % a podľa predikcie NBS o 1,9 %.
Najnovšia prognóza podľa MF SR potvrdzuje, že slovenská ekonomika dopláca na negatívny vývoj v Európe. Obchodné vojny, clá zo strany USA, vojna v Iráne a problémy ekonomík najväčších obchodných partnerov SR, ako sú Nemecko, Rakúsko či Francúzsko. To sú všetko externé vplyvy, ktoré ju ťahajú nadol.
Na Slovensku by mala podľa MF SR inflácia tento rok dosiahnuť úroveň 3,9 %. Vzhľadom na to, že veľká časť obyvateľov Slovenska čerpá vládnu energopomoc prostredníctvom energošekov, reálny vplyv inflácie je takmer o 1 % nižší. Aj v oblasti spotrebiteľských cien by mala nastať pozitívna zmena, a už na budúci rok by mala inflácia klesnúť na úroveň 2,7 %.
Prognóza MF SR predpokladá, že mzdy budú aj naďalej rásť, a to rýchlejšie ako inflácia. V roku 2026 by mal byť rast reálnych miezd pod 1 %, ale už v roku 2027 by sa dynamika rastu mala zvýšiť na 1,4 % a v ďalšom období by sa mala dostať na priemernú úroveň 2 %.
MF SR zverejnilo aj aktualizovanú prognózu daňových a odvodových príjmov, ktorá oproti februárovému odhadu prináša priaznivejší výhľad. Napriek tomu, že celkový makroekonomický vývoj sa zásadne nemení, pozitívne prekvapila najmä štruktúra ekonomického rastu v úvode roka. Najvýraznejšie zlepšenie oproti februárovej prognóze zaznamenáva výnos DPH, ktorý by mal byť v roku 2026 vyšší o 128 miliónov eur. Pozitívny vývoj súvisí so silnejším výberom dane aj účinkami legislatívnych opatrení.
Rast HDP by v roku 2026 mohol podľa odhadu Národnej banky Slovenska (NBS) dosiahnuť 0,5 %. Zlepšenie pre ekonomiku by mohli priniesť nasledujúce roky. Inflácia by mala zostať v tomto roku v blízkosti 4 %. Deficit verejných financií dosiahne v roku 2026 úroveň 4,5 % HDP a ani v ďalších rokoch sa výraznejšie nezlepší.
Z ekonomickej správy o Slovensku, ktorú zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vyplýva, že rast HDP Slovenska by mal v tomto roku dosiahnuť 0,7 % a v roku 2027 by sa mal zrýchliť na 1,6 %. Domácu spotrebu a investície by zas mal mierne podporiť pokles inflácie v roku 2027 na úroveň 2,6 % a zníženie cien palív.
Najnovšia prognóza podľa MF SR potvrdzuje, že slovenská ekonomika dopláca na negatívny vývoj v Európe. Obchodné vojny, clá zo strany USA, vojna v Iráne a problémy ekonomík najväčších obchodných partnerov SR, ako sú Nemecko, Rakúsko či Francúzsko. To sú všetko externé vplyvy, ktoré ju ťahajú nadol.
Na Slovensku by mala podľa MF SR inflácia tento rok dosiahnuť úroveň 3,9 %. Vzhľadom na to, že veľká časť obyvateľov Slovenska čerpá vládnu energopomoc prostredníctvom energošekov, reálny vplyv inflácie je takmer o 1 % nižší. Aj v oblasti spotrebiteľských cien by mala nastať pozitívna zmena, a už na budúci rok by mala inflácia klesnúť na úroveň 2,7 %.
Prognóza MF SR predpokladá, že mzdy budú aj naďalej rásť, a to rýchlejšie ako inflácia. V roku 2026 by mal byť rast reálnych miezd pod 1 %, ale už v roku 2027 by sa dynamika rastu mala zvýšiť na 1,4 % a v ďalšom období by sa mala dostať na priemernú úroveň 2 %.
MF SR zverejnilo aj aktualizovanú prognózu daňových a odvodových príjmov, ktorá oproti februárovému odhadu prináša priaznivejší výhľad. Napriek tomu, že celkový makroekonomický vývoj sa zásadne nemení, pozitívne prekvapila najmä štruktúra ekonomického rastu v úvode roka. Najvýraznejšie zlepšenie oproti februárovej prognóze zaznamenáva výnos DPH, ktorý by mal byť v roku 2026 vyšší o 128 miliónov eur. Pozitívny vývoj súvisí so silnejším výberom dane aj účinkami legislatívnych opatrení.
Rast HDP by v roku 2026 mohol podľa odhadu Národnej banky Slovenska (NBS) dosiahnuť 0,5 %. Zlepšenie pre ekonomiku by mohli priniesť nasledujúce roky. Inflácia by mala zostať v tomto roku v blízkosti 4 %. Deficit verejných financií dosiahne v roku 2026 úroveň 4,5 % HDP a ani v ďalších rokoch sa výraznejšie nezlepší.
Z ekonomickej správy o Slovensku, ktorú zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vyplýva, že rast HDP Slovenska by mal v tomto roku dosiahnuť 0,7 % a v roku 2027 by sa mal zrýchliť na 1,6 %. Domácu spotrebu a investície by zas mal mierne podporiť pokles inflácie v roku 2027 na úroveň 2,6 % a zníženie cien palív.