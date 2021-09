Rezort financií: Ekonomika stúpne o 3,7%,rásť bude aj v ďalších rokoch

Bratislava 22. septembra (TASR) - Slovenská ekonomika sa pre tretiu vlnu pandémie oživuje miernejšie, ale rásť bude aj naďalej. Za celý rok 2021 HDP stúpne o 3,7 %. Vyplýva to z makroekonomickej prognózy na roky 2021 – 2024 Inštitútu finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií SR. V júnovej prognóze rezort predpokladal rast HDP na úrovni 4,6 %.



"Oživenie ekonomiky koncom roka stlmí tretia vlna pandémie. Spotreba domácností v štvrtom kvartáli klesne o necelé dve percentá a zasiahnuté tak budú najmä sektory ubytovania, stravovania, rekreácie a kultúry. Priemysel ale zostane odolný, vďaka čomu HDP klesne len o 0,1 %. Priemerná nominálna mzda sa v tomto roku na Slovensku taktiež zvýši o 5,4 %," uviedol v stredu rezort financií.



Vďaka zlepšujúcej sa epidemickej situácii trh práce v druhom štvrťroku tohto roku znova naštartoval tvorbu pracovných miest. Oproti prvému kvartálu si prácu našlo o niečo viac ako 18.000 ľudí a zamestnanosť sa zvýšila naprieč všetkými odvetviami. IFP očakáva, že miera nezamestnanosti tak v roku 2021 len mierne presiahne sedem percent a v ďalších rokoch začne postupne klesať. V roku 2022 by mala miera nezamestnanosti dosiahnuť 6,7 % a výrazný pokles v ďalších rokoch bude podporený investíciami z plánu obnovy.



V prognóze IFP predpokladá, že v roku 2022 dosiahne rast HDP 4,2 %, k čomu prispejú najmä investície z plánu obnovy a obnovená spotreba domácností. Neistota okolo pandémie už nebude taká výrazná a firmy sa tak nebudú obávať opäť investovať. Celkové investície v ekonomike tak podľa prognózy stúpnu medziročne takmer o 17 %. Nominálne mzdy budú v budúcom roku rásť na úrovni 5,5 %. V roku 2023 rast ekonomiky zrýchli na 5 %, a to najmä pre dočerpávanie eurofondov z končiaceho programového obdobia.