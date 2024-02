Rezort financií hodnotí prvých 100 dní ako mimoriadne úspešných

Bratislava 1. februára (TASR) - Nové vedenie Ministerstva financií (MF) SR hodnotí prvých 100 dní pôsobenia ako mimoriadne úspešných, najmä s ohľadom na situáciu, v akej preberalo verejné financie. Oceňuje v tejto súvislosti najmä odborný, korektný a profesionálny prístup zamestnancov ministerstva, ako aj podriadených organizácií v jeho pôsobnosti.



"Musím konštatovať, že žiadnych pomyselných 100 dní na oboznámenie sa s prostredím rezortu financií sme nemali, keďže sme s vedením MF SR od prvého dňa riešili extrémne náročné a dôležité úlohy. Prvoradá bola príprava a schválenie štátneho rozpočtu a som rád, že sa nám to aj podarilo, a to v extrémne krátkom čase," uviedol vo štvrtok minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).



Pripomenul, že nové vedenie prebralo verejné financie po 3,5 roku "nekompetentných vlád" v katastrofálnom stave, s najvyšším deficitom v EÚ a extrémnym nárastom dlhu. Tie najväčšie výzvy však má MF podľa Kamenického ešte pred sebou. "Dôležité je, že máme jasný plán a ciele, ako postupne ozdraviť verejné financie a ako postaviť Slovensko opäť na nohy," doplnil šéf rezortu financií.



Ministerstvo zo svojich krokov za prvých 100 dní vyzdvihlo napríklad prijatie štátneho rozpočtu na rok 2024 a vyhnutie sa rozpočtovému provizóriu, ako aj prijatie konsolidačných opatrení na stabilizáciu verejných financií.



"V štátnom rozpočte sa podarilo nájsť o 1 miliardu eur naviac do zdravotníctva a o 2,4 miliardy eur na sociálnu oblasť. MF SR našlo financie na zvýšenie dôchodkov pre seniorov na Slovensku. Pomohli sme s enormným nárastom splátok hypoték pri refixácii, a to až do 1.800 eur ročne. Trojnásobne sme zvýšili pomoc s hypotékami pre mladých, a to až do 1.200 eur za rok," vymenoval v hodnotení rezort.



Pripomenul tiež pomoc domácnostiam s energiami, aby sa ich ceny v tomto roku nezvýšili o 120 %, monitorovanie cien potravín, prijatie legislatívy napomáhajúcej boju so zdražovaním potravín či presadenie mimoriadnej bankovej dane z rekordných ziskov bánk, ktorá pomôže verejným financiám.