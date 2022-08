Rezort financií: Kalkulačka pomoci vypočíta novú výšku prídavkov

Bratislava 9. augusta (TASR) – Inštitút finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR pripravil kalkulačku štátnej rodinnej pomoci. Prináša informatívny výpočet, na základe ktorého ľudia získajú lepší prehľad o novej výške ich prídavkov na dieťa, daňového bonusu a príspevku na služby deťom po schválení rodinného balíčka. Rodičom umožňuje aj porovnanie, koľko by dostali, ak by sa systém nezmenil. Informoval o tom tlačový odbor rezortu financií.



Na úvod je potrebné si vybrať, za aké časové obdobie dané nároky vypočítať. Kalkulačka vie vyrátať nárok za rok 2022 aj nasledujúci rok 2023. Následne treba v kalkulačke vybrať formu zamestnania, zadať výšku hrubej mesačnej mzdy a údaje o deťoch, konkrétne mesiac a rok ich narodenia. V prípade, ak majú rodičia v súčasnosti náklady na voľnočasové aktivity detí, respektíve ich plánujú realizovať v budúcnosti, kalkulačka zohľadní aj nárok na vyplatenie príspevku "služby deťom".



Rezort financií pripomína, že ide o informatívny výpočet a celková výška príspevkov sa môže meniť v závislosti od individuálnych a niekedy ojedinelých životných situácií. MF zároveň zdôraznilo, že výpočet kalkulačky nie je možné použiť na právne úkony. Kalkulačka je dostupná na webovej stránke https://rodinna-kalkulacka.institutfinancnejpolitiky.sk/.



Daňový bonus na dieťa do šiestich rokov veku sa od júla zvýšil na 70 eur a od budúceho roka na 100 eur. V prípade detí do 15 rokov sa daňový bonus rovnako zvýšil od júla na 70 eur mesačne a od budúceho roka na 100 eur. Pre deti nad 15 rokov vzrástol na 40 eur a od januára 2023 na 50 eur.



Ministerstvo súčasne podotklo, že po novom nárok na daňový bonus vzniká od prvého zarobeného eura. Doteraz vznikol až od polovice minimálnej mzdy, jeho celková výška je však obmedzená konkrétnym percentom čiastkového základu dane, ktoré finálne závisí od počtu detí.



Mesačný prídavok na dieťa v pôvodnej výške 25,88 eura sa od júla zvýšil na 30 eur a od januára 2023 na 40 eur. Vzhľadom na trvalé zvýšenie sumy prídavku na dieťa dochádza k zrušeniu jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. Na voľnočasové aktivity zároveň dostanú deti od päť do 18 rokov od januára 2023 každý mesiac finančný príspevok vo výške 60 eur mesačne.