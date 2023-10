Rezort financií: Financiám by pomohlo zníženie ľudí vo verejnej správe

Bratislava 5. októbra (TASR) - Spájanie obcí alebo spoločný výkon agendy by zefektívnilo ich činnosť a uvoľnilo stovky miliónov eur. Úsporu desiatok miliónov eur by prinieslo aj zníženie zamestnanosti v piatich najväčších podnikoch patriacich štátu a na ministerstvách. Vyplýva to z Návrhu na ozdravenie verejných financií Ministerstva financií (MF) SR.



"Podľa analýzy Inštitútu finančnej politiky (IFP) minú obce do 250 obyvateľov viac ako polovicu všetkých výdavkov na výkon správy, a nie na poskytovanie služieb občanom či rozvoj. Naopak, obce s počtom obyvateľov 20.000 až 50.000 minú na výkon správy len 10 % svojich výdavkov," uviedlo v návrhu MF SR.



Cieľom návrhu je podľa rezortu financií zefektívnenie činnosti, avšak nie nutne prepúšťaním, nakoľko môže byť účinnejšie vykonávať činnosti internými zamestnancami ako dodávateľsky.



Táto zmena by sa mala dotknúť približne 90.000 zamestnancov. Materiál počíta v prípade zavedenia tohto opatrenia so znížením zamestnanosti o 10 % a v roku 2026 by tak štát ušetril 187 miliónov eur.



Jedným z opatrení je aj zníženie počtu zamestnancov v podnikoch vo verejnej správe patriacich štátu. Patria sem Národná diaľničná spoločnosť (NDS), Železnice SR (ŽSR), Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a Slovenský vodohospodársky podnik (SVP).



Opatrenie sa týka približne 28.000 zamestnancov. Jeho zavedením by sa v budúcom roku ušetrilo 25 miliónov eur a v roku 2025 usporilo 69 miliónov eur. "Iné podniky patriace štátu by mali tiež prejsť auditmi, ideálne postupne od najväčších k menším," uviedol rezort financií v návrhu.



Úspora by sa dala dosiahnuť aj znížením zamestnania na ministerstvách a iných ústredných orgánoch o 10 %. V budúcom roku by sa podľa návrhu uskutočnili audity a v roku 2025 by už štát dosiahol úsporu 25 miliónov eur. "Rozšírenie aj na iných zamestnancov štátu zamestnaných v štátnej službe alebo vo verejnom záujme môže priniesť celkovú úsporu do výšky 137 miliónov eur," dodalo MF SR.