Rezort financií má obstarať podporu redakčného systému za 230.000 eur
Predmet zákazky bude zahŕňať podporu, údržbu a realizáciu rozvojových aktivít podľa potrieb ministerstva.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR pripravuje verejné obstarávanie na zabezpečenie podpory, údržby a ďalšieho rozvoja redakčného systému, ktorý slúži na správu obsahu webových sídiel ministerstva. Realizované bude formou nadlimitnej verejnej súťaže vyhlásenej v Úradnom vestníku Európskej únie (EÚ). Predpokladaná hodnota zákazky je 229.907,16 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Rezort o tom informoval na svojej internetovej stránke.
Hodnota zákazky bola podľa MF určená na základe údajov získaných prieskumom trhu. „Z vysúťaženej sumy budú finančné prostriedky čerpané a hradené podľa skutočných potrieb ministerstva a v rozsahu využívania služieb od úspešného uchádzača. Výsledkom verejnej súťaže bude uzatvorenie zmluvy na obdobie 36 mesiacov,“ priblížil rezort.
Predmet zákazky bude zahŕňať podporu, údržbu a realizáciu rozvojových aktivít podľa potrieb ministerstva. Služby budú využívané najmä na zabezpečenie funkčnosti a stability redakčného systému WebJET CMS, ktorý MF SR používa na správu obsahu svojich webových sídiel mfsr.sk, fininfo.sk, ces.mfsr.sk a analyzy.gov.sk.
Okrem nevyhnutnej podpory služieb v spojitosti s fungovaním webových sídiel vytvára súťaž podľa ministerstva do budúcnosti priestor aj na možný komplexný redizajn webových sídiel MF SR v súlade s požiadavkami Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb a webových sídiel Slovenska (IDSK). Cieľom je zvýšiť prístupnosť pre občanov, posilniť kybernetickú bezpečnosť a zabezpečiť súlad s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami na elektronické služby verejnej správy.
„Realizáciou plánovaného verejného obstarávania MF SR zabezpečí, aby rozsah a čerpanie služieb boli flexibilne prispôsobené aktuálnym potrebám ministerstva. Nastavenie zmluvy umožní efektívne riadenie nákladov a flexibilné využívanie služieb podľa skutočného dopytu počas jej platnosti,“ doplnilo ministerstvo.
