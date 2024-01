Rezort financií má plán na stabilizáciu financií do 2027, RRZ zavádza

Bratislava 26. januára (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR má plán na stabilizáciu verejných financií do roku 2027. Úroveň deficitu chce udržať pod 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) politizuje a zavádza. Uviedol to rezort financií v reakcii na vyjadrenie RRZ, že rozpočet na tento rok zhoršuje dlhodobú udržateľnosť slovenských verejných financií.



Podľa predsedu RRZ Jána Tótha nebol rozpočet zostavený v súlade s výdavkovými limitmi, ktoré by udržateľnosť zlepšovali tempom 0,5 % HDP ročne. Tóth tiež uviedol, že v rozpočte chýbajú trvalé opatrenia, ktoré by znížili deficit z očakávaných 5,7 % HDP v minulom roku na 5,2 % HDP v tomto roku.



"MF SR argumenty RRZ nepovažuje za relevantné, keďže vychádzajú z rozdielnych makroekonomických a daňovo-odvodových prognóz. Na túto skutočnosť a zásadné rozdiely upozorňuje MF SR opakovane pri odborných diskusiách a aj rokovaniach Výboru Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet," reagoval rezort financií.



Tóth pripomenul, že RRZ už dávnejšie predložila do parlamentu návrh výdavkových limitov, ktoré však doteraz neboli prerokované a schválené. Bez toho nemôžu byť ani aktualizované o novoprijaté konsolidačné opatrenia.



"Ak by sme sa odrážali od tých limitov, ktoré by v sebe už mali aj tie najnovšie konsolidačné opatrenia vlády, tak nesúlad rozpočtu je až na úrovni 1,7 miliardy eur v tomto roku. My však vidíme v schválenom rozpočte nadhodnotenie na strane výdavkov, čiže podľa nášho odhadu by stačilo prijať opatrenia za 1,2 miliardy eur na to, aby bol rozpočet zosúladený s limitmi," vyčíslil predseda RRZ.



V stanovisku reagovalo MF SR, že návrh výdavkových limitov predložený RRZ do NR SR nie je zostavený na rovnakých predpokladoch ako rozpočet verejnej správy, a to najmä z dôvodov rozdielnych makroekonomických a daňovo-odvodových prognóz.



"RRZ neuvažuje s rovnakými jednorazovými vplyvmi, neberie do úvahy schválený zákon týkajúci sa ozdravenia verejných, pri niektorých tituloch schválenej legislatívy nezohľadňuje vplyvy z analýz v rovnakej miere ako štátny rozpočet schválený NR SR," uviedol rezort financií.



Zástupcovia RRZ podľa ministerstva financií nesprávne prezentujú aj limity verejných výdavkov na roky 2023 až 2025. Rezort financií nesúhlasí s názorom, ktorý prezentovala RRZ, že limit verejných výdavkov z februára 2023 zostáva v platnosti pre rozpočet 2024 - 2026.