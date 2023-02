Rezort financií mrzí, že novela o hotovostných platbách neprešla

Bratislava 2. februára (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR mrzí, že Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula návrh novely z dielne rezortu financií do druhého čítania. Výnimka zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti sa tak nezúžila. Informovalo o tom MF SR.



"Poslanci odmietli, aby sa opätovne mohla zaviesť prísnejšia kontrola pri používaní hotovosti, ktorá počas predchádzajúcich rokov výrazne pomohla v boji proti daňovým podvodom a praniu špinavých peňazí," uviedlo MF. Obmedzenie platieb v hotovosti v maximálnej výške 5000 eur podľa ministerstva zabezpečovalo, že boli akékoľvek finančné prevody zaznamenané v bankových systémoch. Následne tak bolo ľahšie ich vystopovať prostredníctvom kontrolných orgánov.



Na platby v hotovosti sa podľa platnej legislatívy nevzťahuje zákaz v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie. V praxi to znamená, že už vyhlásenie mimoriadnej situácie v krajine vylúči uplatňovanie tohto zákona. "Počas pandémie dostalo toto pravidlo výnimku, no v súčasnosti už MF SR nevidí dôvod, aby sa naďalej uplatňovala," uviedol rezort.