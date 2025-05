Rezort financií: Návrh SNS na úpravu transakčnej dane je nevykonateľný

Bratislava 27. mája (TASR) - Návrh poslancov koaličnej SNS na úpravu dane z finančných transakcií, ktorý je v programe aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR, má vážne technické a legislatívne nedostatky. Navyše môže ohroziť tohtoročný štátny rozpočet a konsolidačné úsilie vlády v nasledujúcich rokoch. Upozornilo na to v utorok Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré vyjadrilo znepokojenie nad týmto návrhom. SNS navrhuje, aby sa transakčná daň od októbra tohto roka nevzťahovala na živnostníkov a malé firmy s obratom do 100.000 eur.



„MF SR pripomína, že návrh SNS, o ktorom budú rokovať poslanci NR SR, je technicky a legislatívne nevykonateľný a neaplikovateľný v praxi. Obsahuje totiž viacero nezrovnalostí, ktoré okrem nevykonateľnosti samotného návrhu môžu priniesť aj výrazné zvýšenie administratívnej záťaže pre podnikateľov a spôsobiť výrazný nárast právnej neistoty naprieč podnikateľským prostredím,“ zdôraznil rezort financií.



Návrh podľa neho prináša neadresnosť, keďže platenie transakčnej dane by sa malo po novom posudzovať z dosiahnutých zdaniteľných príjmov za predchádzajúci rok. To môže spôsobiť, že v aktuálnom roku nebude daňovník platiť daň napriek tomu, že má vysoké zdaniteľné príjmy a naopak, bude ju platiť, aj keď budú jeho aktuálne príjmy nižšie ako 100.000 eur.



Prijatím týchto zmien by štátny rozpočet mohol prísť už v tomto roku o daňové príjmy vo výške 44 miliónov eur a od budúceho roka až o 175 miliónov eur, vyčíslilo ministerstvo. „Tento výpadok bez adekvátnej kompenzácie preto môže výrazne poškodiť hospodárenie štátu a zároveň ohroziť konsolidačné ciele vlády na rok 2025 a na budúce roky,“ varoval rezort. Zároveň upozornil, že SNS ani žiadna z ďalších politických strán a poslancov, ktorí zvažujú návrh podporiť, nepredložili MF žiadne kompenzačné opatrenia nad rámec pripravovanej konsolidácie na rok 2026 vo výške 1,7 miliardy eur.



Dosahy dane z finančných transakcií na drobných živnostníkov a malé firmy sú podľa MF zo strany politikov a niektorých médií „cielene zveličované a skresľované“. Pre živnostníkov, ktorí by mali všetky svoje výdavky na úrovni paušálnych výdavkov, predstavuje priemerná výška dane necelých 7 eur mesačne, vyčíslilo ministerstvo.



„Pre právnické osoby v danom limite príjmov do 100.000 eur, ak by všetky tieto svoje príjmy použili ako výdavok, predstavuje daň z finančných transakcií sumu približne 33 eur mesačne. Navyše, ak takýto podnikatelia realizujú svoje výdavky prostredníctvom platobných kariet, pri ktorých sa transakčná daň neplatí, vplyv dane je ešte nižší,“ vysvetlil rezort.



Ministerstvo v tejto súvislosti pripomenulo viacero pozitívnych zmien pre živnostníkov a malé firmy, ktoré zaviedlo od tohto roka. „Znížilo im daň z príjmu na 10 % pre malé firmy so zdaniteľnými príjmami do 100.000 eur a pre živnostníkov zvýšilo hranicu príjmov zo 60.000 eur na 100.000 eur, pri ktorých platia len 15 % daň z príjmov. Zároveň im MF SR zachovalo 60 % paušálne výdavky. Sú to jedny z najvýhodnejších podmienok v rámci krajín Európskej únie,“ podčiarklo s tým, že pracuje na ďalších opatreniach, ktoré ušetria podnikateľom stovky a tisícky eur za poplatky kartovým spoločnostiam. „Ide o tzv. QR platby, ktoré budú jednoduché, efektívne, transparentné a výhodné nielen pre štát, ale najmä pre podnikateľov a samotných spotrebiteľov,“ doplnil rezort financií.