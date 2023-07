Rezort financií navrhol systém oslobodenia od DPH v EÚ pre malé firmy

Bratislava 6. júla (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH). Tá má priniesť opatrenia, ktoré odbúrajú časť byrokracie pre podnikateľov. MF navrhuje nový systém, ktorým by malé podniky mohli využívať oslobodenie od dane aj v inom členskom štáte EÚ. Vo štvrtok o tom informovalo MF SR.



"Zdaniteľné osoby, ktoré splnia ustanovené obratové podmienky, sa oproti súčasnému stavu nebudú musieť registrovať pre daň v iných členských štátoch, v ktorých len v malom rozsahu vykonávajú ekonomickú činnosť. Nebudú tak zaťažené náročnými administratívnymi povinnosťami, ktoré im vyplývajú z národných legislatív," priblížilo ministerstvo.



MF navrhuje zaviesť aj samozdanenie pri dovoze tovaru z tretích štátov do tuzemska. Colnému úradu by tak daňové subjekty pri dovoze z tretej krajiny neplatili žiadnu daň. Uvádzali by ju v daňovom priznaní, v ktorom si súčasne uplatnili aj právo na jej odpočítanie.



Platitelia dane v prípade uplatnenia práva na odpočítavanie dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu by nemuseli na faktúru čakať. Novela zákona prináša možnosť preukázať nárok aj inými dokladmi.