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Rezort financií navrhuje odpísať nevymožiteľné pohľadávky štátu
Ide o pohľadávky, ktoré SR získala delením majetku bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a ich zákonným správcom je MF SR.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Štátne finančné aktíva by sa mali znížiť o 53,7 milióna eur. Dôvodom je nevymožiteľnosť pohľadávok štátu a práv z cenných papierov v takmer dvoch desiatkach prípadov, pričom sa neočakáva vplyv tohto kroku na schodok verejnej správy. Vyplýva to z návrhu, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.
Materiál obsahuje pohľadávky štátu voči právnickým osobám, ktoré vznikli z titulu realizovaných štátnych záruk, poskytnutých návratných finančných výpomocí, ako aj v súvislosti s deblokovaním pohľadávok voči zahraničiu, z barterových obchodov s Čínou a práva z cenných papierov. Ide o pohľadávky, ktoré SR získala delením majetku bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a ich zákonným správcom je MF SR.
„Pohľadávky sú desiatky rokov po lehote splatnosti a vo väčšine prípadov právnické osoby, voči ktorým sú tieto pohľadávky vedené, sú vymazané z obchodného registra, čo znamená, že vymáhanie týchto pohľadávok je nereálne,“ priblížil rezort financií. Niektoré pohľadávky sú vedené aj voči právnickým osobám, ktoré síce nie sú vymazané z obchodného registra, ale už nevykonávajú aktívne svoju činnosť, namietajú existenciu svojho dlhu, alebo by v prípade súdneho konania úspešne mohli vzniesť námietku premlčania. Ďalšie vymáhanie týchto pohľadávok by preto bolo podľa MF neefektívne alebo neúspešné.
Štátne finančné aktíva sa môžu podľa zákona o rozpočtových pravidlách znížiť len na základe rozhodnutia vlády. Takýmto rozhodnutím pohľadávka štátu zaniká.
Materiál obsahuje pohľadávky štátu voči právnickým osobám, ktoré vznikli z titulu realizovaných štátnych záruk, poskytnutých návratných finančných výpomocí, ako aj v súvislosti s deblokovaním pohľadávok voči zahraničiu, z barterových obchodov s Čínou a práva z cenných papierov. Ide o pohľadávky, ktoré SR získala delením majetku bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a ich zákonným správcom je MF SR.
„Pohľadávky sú desiatky rokov po lehote splatnosti a vo väčšine prípadov právnické osoby, voči ktorým sú tieto pohľadávky vedené, sú vymazané z obchodného registra, čo znamená, že vymáhanie týchto pohľadávok je nereálne,“ priblížil rezort financií. Niektoré pohľadávky sú vedené aj voči právnickým osobám, ktoré síce nie sú vymazané z obchodného registra, ale už nevykonávajú aktívne svoju činnosť, namietajú existenciu svojho dlhu, alebo by v prípade súdneho konania úspešne mohli vzniesť námietku premlčania. Ďalšie vymáhanie týchto pohľadávok by preto bolo podľa MF neefektívne alebo neúspešné.
Štátne finančné aktíva sa môžu podľa zákona o rozpočtových pravidlách znížiť len na základe rozhodnutia vlády. Takýmto rozhodnutím pohľadávka štátu zaniká.