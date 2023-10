Rezort financií navrhuje zjednotiť krátenie sumy predčasného dôchodku

Odporúčame aj: Ódorova vláda navrhuje zrušiť vlaky zadarmo aj rekreačné poukazy

Bratislava 5. októbra (TASR) - Ľudia, ktorí odpracovali 40 rokov, by v budúcnosti pri odchode do predčasného dôchodku už nemuseli byť zvýhodnení. Ministerstvo financií SR v rámci návrhu konsolidačných opatrení na ozdravenie verejných financií navrhuje zjednotiť krátenie predčasného dôchodku na úrovni 0,5 percenta za každý začatý kalendárny mesiac.V súčasnosti je krátenie predčasného dôchodku pre tých, ktorí odpracovali 40 rokov, nastavené na úrovni 0,3 percenta za každý začatý kalendárny mesiac od vzniku nároku až do dovŕšenia dôchodkového veku. Rezort financií ho navrhuje zjednotiť na úrovni, ako majú žiadatelia, ktorí pred dovŕšením dôchodkového veku neodpracovali 40 rokov.," uvádza sa v Návrhu na ozdravenie verejných financií, ktorý pripravil Inštitút finančnej politiky (IFP). V rámci ozdravenia verejných financií tiež navrhujú zvyšovanie hranice odpracovaných rokov podľa rastu dôchodkového veku.Návrh patrí medzi šesticu opatrení, ktoré sa týkajú dôchodkového systému. "," uviedol IFP v návrhu opatrení.Ďalším z dlhodobých opatrení je aj návrh na zjednotenie dôchodkového veku mužov a žien. V súčasnosti sa za každé vychované dieťa znižuje dôchodkový vek o šesť mesiacov, najviac však o 18 mesiacov za tri a viac detí. Zníženie dôchodkového veku sa uplatňuje prevažne pre ženy. V rámci konsolidácie verejných peňazí sa tiež navrhuje zrušenie prvej valorizácie dôchodkov pri priznaní, zníženie miery náhrady vo výsluhovom systéme a úprava dôchodku zo Sociálnej poisťovne pre poberateľov výsluhových dôchodkov.Popri nevyhnutných konsolidačných opatreniach by mali k ozdraveniu verejných financií prispieť podľa návrhu rezortu financií aj dlhodobé štrukturálne reformy. "," priblížil rezort financií v návrhu konsolidačných opatrení. Podľa návrhu by mohlo ísť o potenciálne úspory vo výške 100 - 200 mil. eur.Ministerstvo financií SR pripravilo návrh takmer 100 opatrení v objeme 7 % HDP alebo necelých desať miliárd eur, ktoré by pomohli v ozdravení verejných financií. Materiál v stredu (4. 10.) po rokovaní vlády predstavil premiér Ľudovít Ódor a minister financií Michal Horváth.