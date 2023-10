Rezort financií navrhuje zvýšenie cien diaľničných známok na 70 eur

Prečítajte si aj: Rezort financií: Financiám by pomohlo zníženie ľudí vo verejnej správe

Odporúčame aj: Ódorova vláda navrhuje zrušiť vlaky zadarmo aj rekreačné poukazy

Bratislava 5. októbra (TASR) - Cena diaľničných známok sa zvyšovala v roku 2023, išlo pritom o prvé zvýšenie od jej zavedenia v roku 2013. Po zvýšení stojí ročná diaľničná známka 60 eur. Ak by jej cena bola na úrovni 70 eur, prinieslo by to do štátneho rozpočtu úsporu vo výške 27 miliónov eur v roku 2024, 28 miliónov eur v roku 2025 a 30 miliónov v roku 2026. Vyplýva to z návrhu na ozdravenie verejných financií z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu (4. 10.) predstavil vládny kabinet.," argumentuje v návrhu rezort financií.Konsolidácii verejných financií by podľa MF SR pomohlo aj zvýšenie cestovného vo vlakoch o 15 % ročne. Zvýšenie cien lístkov by pomohlo znížiť úhrady štátu za vlakovú dopravu zo štátneho rozpočtu. Úsporu v štátnom rozpočte pri tomto opatrení vyčíslil rezort financií na 12 miliónov eur v roku 2024, 24 miliónov eur v roku 2025 a 36 miliónov eur v roku 2026.Štát poskytuje železničným nákladným dopravcom prostredníctvom Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) zľavy z úhrady za použitie železničnej infraštruktúry v celkovej výške 22,5 milióna eur. Úhrada za použitie železničnej infraštruktúry predstavuje 5 % nákladov nákladných dopravcov. Vláda navrhuje zníženie zliav železničných nákladných dopravcov o 50 %. Zľavy by mali byť zachované prioritne pre segmenty, kde môže dôjsť k presunu prepravy z ciest na železnice. Poskytované zľavy totiž podľa MF SR znižujú ceny pod úroveň okolitých krajín. Dodatočné zdroje v štátnom rozpočte by tak predstavovali pre roky 2024, 2025 a 2026 11 miliónov eur.