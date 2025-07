Rezort financií nebude komentovať parametre opatrení konsolidácie

Bratislava 30. júla (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR nebude komentovať žiadne návrhy ani parametre opatrení konsolidácie. Nebude tiež reagovať na zbytočné pokusy od politikov, pokiaľ na opatreniach nebude definitívna dohoda a kým nebudú oficiálne predstavené vládou a ministerstvom financií. Dovtedy MF SR považuje šírenie takýchto informácií za vyslovene nezodpovedné voči občanom Slovenskej republiky. Uviedol to pre TASR tlačový odbor MF SR v reakcii na stredajšie vyjadrenia predstaviteľov opozičného Progresívneho Slovenska (PS).



Rezort financií podčiarkol, že už niekoľkokrát vyzval politikov a médiá, aby prestali šíriť neoverené a ničím nepodložené špekulácie o konsolidácii, ktoré následne zneužívajú vo svoj politický prospech. „Aj dnes preto MF SR túto výzvu opakuje, aby s tým prestali. Pripomína zároveň, že akékoľvek informácie, ktoré sa dnes objavia vo vzťahu k budúcoročnej konsolidácii, sú v súčasnosti iba obyčajné špekulácie, pretože o konkrétnych opatreniach ešte prebiehajú rokovania na úrovni koalície,“ zdôraznilo ministerstvo.



Rezort financií pripomenul, že už niekoľkokrát informoval, že legislatíva v súvislosti s konsolidačnými opatreniami by mala byť po dohode koaličných strán predložená na rokovanie vlády SR 20. augusta 2025. „Tak, ako vždy, budú opatrenia spojené s rozpočtom na budúci rok predstavené na tlačovej konferencii, ktorej termín MF SR včas oznámi,“ dodalo ministerstvo financií.



Predseda PS Michal Šimečka a člen parlamentného výboru pre financie a rozpočet Štefan Kišš (PS) v stredu na brífingu uviedli, že premiér Robert Fico (Smer-SD) sa konšpiráciami o zahraničných vplyvoch mocností na Slovensku snaží prekryť pripravované zvýšenie dane z pridanej hodnoty v ďalšom kole konsolidácie, a to o dva percentuálne body.