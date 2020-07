Rezort financií: Nerozumieme výhradám z Únie miest Slovenska

Bratislava 14. júla (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR nerozumie výhradám zo strany Únie miest Slovenska (ÚMS). Uviedol to pre TASR Róbert Buček z tlačového odboru rezortu financií v reakcii na vyjadrenia prezidenta ÚMS Richarda Rybníčka o tom, že jedinou pomocou štátu pre samosprávy bude úver na vykrytie výpadku podielových daní, z čoho sú podľa neho primátori miest sklamaní.



Ministerstvo financií SR podľa Bučeka ponúklo samosprávam pomocnú ruku a na stole je možnosť čerpať pôžičky na vykrytie výpadku podielových daní v dôsledku koronakrízy. Tieto pôžičky sa môžu časom premeniť na granty v závislosti od toho, ako sa jednotlivé mestá a obce postavia k reforme samosprávy.



"Takže teraz čakáme od Únie miest Slovenska a ZMOS-u spätnú väzbu na našu ponuku. Následne môžeme diskutovať o ďalších formách pomoci. Loptička je teda na strane samosprávy," doplnil Buček.



Rybníček na brífingu po zasadnutí Prezídia ÚMS uviedol, že samosprávy si môžu vziať bezúročné pôžičky, ale len na pokrytie výpadku podielových daní, ktorý im vznikol pre nový koronavírus. Úvery musia minúť do konca tohto roku a vrátiť do konca roku 2023. Primátori samospráv sú podľa Rybníčka sklamaní, že toto je jediná pomoc zo strany štátu pre samosprávy.



"Musím povedať, že primátori a primátorky dnes zostali trochu sklamaní, lebo sme sa dozvedeli, že MF SR jedinú vec, ktorú poskytne samosprávam z hľadiska finančnej pomoci, je pôžička na vykrytie výpadku podielových daní. Žiadna iná pôžička, o ktorej sme sa rozprávali na poslednom prezídiu ÚMS, teda za lepších podmienok ako požičiavajú banky, neplatí. Platí len to, že si mestá a obce budú môcť požičať na vykrytie výpadku podielových daní. Tieto peniaze budú samosprávy môcť použiť aj na bežné, aj na kapitálové výdavky, ale pôžička bude splatná do 31. decembra 2023. Pôžičky sa v budúcnosti môžu zmeniť na grant, to je však podmienené reformou verejnej správy, ktorá je však neistá," priblížil Rybníček.