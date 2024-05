Rezort financií: Nové výdavkové limity nemožno porovnávať so starými

Bratislava 10. mája (TASR) - Výdavkové limity vyrátané podľa doteraz platného zákona nie je možné porovnávať s limitmi podľa vo štvrtok (9. 5.) schválenej legislatívy. Ich výpočet nie je založený na rovnakom základe a nové limity sú vypočítané inou metodikou, upozornilo v piatok Ministerstvo financií (MF) SR.



"Nové limity napríklad zohľadňujú aj vplyv výdavkov samospráv, čo doteraz staré limity nezohľadňovali. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je nový limit 57 miliárd nominálne vyšší," priblížilo MF. Podľa pôvodnej legislatívy by mal byť limit vládnych výdavkov 47 miliárd eur.



Nové výdavkové limity schválil parlament na návrh súčasného vedenia MF. To argumentovalo najmä zosúladením národnej právnej úpravy s novými európskymi fiškálnymi pravidlami, hlavne previazaním limitu verejných výdavkov na ukazovateľ čistých výdavkov. "Ukazovateľ čistých výdavkov sa stane operatívnym nástrojom nových pravidiel na zabezpečenie podpory zdravých a udržateľných verejných financií, ako aj podporu udržateľného a inkluzívneho rastu," zdôraznilo v dôvodovej správe MF SR.