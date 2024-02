Rezort financií: Nový zákon ochráni spotrebiteľov finančných služieb

Bratislava 11. februára (TASR) - Zavedenie komplexnej a aktuálnej právnej regulácie v oblasti ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb na diaľku je cieľom nového zákona, ktorý pripravuje Ministerstvo financií (MF) SR. Rezort o ňom tento týždeň zverejnil predbežnú informáciu na portáli slov-lex.sk. Právnou normou sa má prebrať príslušná európska smernica z minulého roka.



"Digitalizácia prispela k vývoju na trhu, ktorý sa v čase prijímania súčasnej právnej úpravy nedal predvídať, pričom tento vývoj so sebou priniesol významné zmeny na trhu s finančnými službami. Finančné služby ponúkané spotrebiteľom sa značne rozvinuli a diverzifikovali. Objavili sa nové produkty, najmä v online prostredí, a ich používanie sa naďalej vyvíja často rýchlym a nepredvídateľným spôsobom," priblížil rezort financií.



Nová právna úprava tak má reagovať na rýchly technologický vývoj v oblasti digitalizácie, ktorý spôsobil, že niektoré inštitúty v online prostredí súčasná legislatíva v plnej miere nerieši. Vymedziť má tiež zásady, ktoré budú platné aj pre prostriedky, ktorých používanie ešte nie je rozšírené alebo ktoré ešte nie sú známe.



Zámerom je aj zabezpečenie jednotnej úrovne ochrany spotrebiteľov v rámci štátov EÚ a zamedzenie rozdielom, ktoré by bránili uzatváraniu zmlúv o finančných službách v rámci vnútorného trhu. Nové pravidlá majú podľa predkladateľa pre obchodníkov zabezpečiť právnu istotu a transparentnosť, spotrebiteľom zase poskytnú jednotné právne vymožiteľné práva a povinnosti vo všetkých členských štátoch EÚ.



Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu zasielaním podnetov a návrhov obsahovo vymedzených predbežnou informáciou do 23. februára. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je december tohto roka.