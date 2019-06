Rezort financií očakáva horší výber daní a odvodov, ako plánovalo

Pod horší výber daní sa podpíše slabší hospodársky rast, vplyv má však aj prijímaná legislatíva.

Bratislava 27. júna (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR očakáva, že na daniach a odvodoch v tomto roku, ale aj v nasledujúcich vyberie menej. V tomto roku by mal výpadok dosiahnuť 35 miliónov eur, v ďalších rokoch sa pokles prehlbuje takmer na 170 miliónov eur a v roku 2022 by mal výpadok dosiahnuť 98 miliónov eur. Vyplýva to z najnovšej prognózy daňových a odvodových príjmov, ktorú zverejnil Inštitút finančnej politiky (IFP) pri MF SR vo štvrtok.



Pod horší výber daní sa podpíše slabší hospodársky rast, vplyv má však aj prijímaná legislatíva. Negatívne vplyvy čiastočne podľa MF SR tlmí lepšia efektívna daňová sadzba, teda samotný výber daní a odvodov. "Teší ma, že efektivita výberu daní sa zlepšuje. Na druhej strane sa však na to, čo nás čaká, musíme pozrieť realisticky a otvorene si povedať, že najlepšie obdobie už máme za sebou. Faktom je, že časy, kedy sme mali nadpríjmy, sú nateraz preč a mali by sme si všetci uvedomiť, že prišiel čas citlivo zvažovať každý výdavok zo štátneho rozpočtu," uviedol v správe pre médiá minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).



Predpokladané spomalenie ekonomiky znižuje daňové a odvodové príjmy v roku 2019 o 111 miliónov eur, v roku 2020 o 170 miliónov eur a v roku 2021 o 177 miliónov eur. V poslednom roku prognózy sa očakáva mierne zníženie negatívneho vplyvu na 97 miliónov eur. Efektivita výberu je však počas všetkých rokov podľa MF SR pozitívna, čo zmierňuje negatívny vplyv na celkové očakávania. V rokoch 2020 a 2021 tento pozitívny vplyv kompenzuje až polovicu negatívneho dosahu makroekonomického vývoja a aktualizácie legislatívy.



Najviac sa na číslach v tomto roku podpísalo zrušenie odvodu z reťazcov, a to až sumou 85 miliónov eur. V ďalších rokoch malo toto opatrenie priniesť každoročne viac ako 100 miliónov eur. Ďalšie opatrenia s menším negatívnym vplyvom sú súčasťou novely zákona o dani z príjmov. Sú zamerané na podporu elektromobilov, výskum a vývoj, či mikropodniky. "Obmedzenie odpočtu daňovej straty pre firmy, ktoré nespĺňajú definíciu mikrodaňovníka, ich negatívny vplyv čiastočne kompenzuje. Revízia vplyvu existujúcich legislatívnych opatrení znižuje príjmy približne o 30 miliónov eur. Hlavný podiel má aktualizácia vplyvu zrušenia odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné odvody pre zamestnávateľa podľa najnovších údajov, na základe ktorých došlo k menšiemu uplatneniu, ako sa pôvodne očakávalo," priblížil IFP.



Výber korporátnej dane za rok 2018 sa plní v súlade s prognózou. Od roku 2019 reeviduje IFP výnos nadol z dôvodu pomalšieho rastu ekonomiky a ziskovosti firiem. Legislatívny vplyv v roku 2019 vyplýva zo zavedenia novej dvojročnej odpisovej skupiny pre elektromobily a zvýhodnenia odpočtu na vedu a výskum. "Od roku 2021 prispeje k vyššiemu výberu zmena režimu umorovania strát pre firmy, ktoré nespĺňajú definíciu mikrodaňovníka. Naopak, zvýhodnenie odpisov majetku a umorovanie strát pre mikrodaňovníkov zníži výnos korporátnej dane," očakáva IFP.



Pozitívom prognózy je podľa MF SR rastúca úspešnosť výberu dane z pridanej hodnoty (DPH). "DPH je oblasť na ktorú sa zameriava veľká pozornosť finančnej správy a vidíme, že to prináša svoje ovocie. Vďaka ich činnosti môžeme konštatovať, že aj napriek poklesu spotreby domácností sa zvyšuje výnos DPH," tvrdí Kamenický. Na druhej strane ho však mrzí, že sa nenaplnia očakávania, ktoré malo MF SR v súvislosti so zavedením eKasy. "Kvôli posunutiu až do konca roka, ktoré schválili poslanci v parlamente, prinesie zavedenie eKasy v tomto roku menej peňazí do štátneho rozpočtu," upozornil Kamenický.



Odhadované spomaľovanie na trhu práce má negatívny vplyv na sociálne a zdravotné odvody a zároveň aj na daň z príjmov fyzických osôb (DPFO). Napriek tomu výber odvodov v prvých troch mesiacoch roka podľa MF SR naplnil očakávania a pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj pri plnení DPFO zo závislej činnosti.



Oproti februárovej prognóze IFP reeviduje celkový odhad výnosu spotrebných daní smerom nadol. Na prognózu negatívne vplýva najmä aktualizácia prognózy makroprostredia. Vyššie výnosy očakáva IFP pri spotrebnej dani z liehu a z elektrickej energie, kde vyššia úspešnosť výberu kompenzuje spomalenie hospodárskeho rastu.