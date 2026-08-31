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Rezort financií odmieta opomenutie dlhových opatrení
Vláda podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť porušila ústavný zákon, keďže po zverejnení dlhu za rok 2025 bezodkladne nepredložila návrh opatrení na jeho zníženie.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR odmietlo kritiku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) za nepredloženie opatrení na zníženie dlhu. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) vyhlásil, že rezort už tri roky aktívne konsoliduje verejné financie, pričom postup RRZ označil za politický aktivizmus. Uviedol to v pondelok vo svojom stanovisku.
Predloženie dokumentu, obsahujúceho opatrenia na zníženie dlhu, považuje MF SR podľa svojho stanoviska za formálnu povinnosť, keďže opatrenia sú priamo naviazané na prípravu štátneho rozpočtu. Rezort financií aj preto plánuje dokument predložiť do Národnej rady SR súčasne s návrhom rozpočtu.
Kritika zo strany RRZ prichádza podľa rezortu v čase, keď ministerstvo financií už tri roky aktívne predstavuje konsolidačné opatrenia na postupné znižovanie deficitu a stabilizáciu rastu štátneho dlhu. „Kde bola rozpočtová rada a jej predseda Ján Tóth, keď vlády Matoviča, Hegera a Ódora zdevastovali verejné financie, odovzdali nám ich v najhoršom stave z celej EÚ a spôsobili extrémny nárast dlhu? Dnešný aktivizmus predsedu RRZ preto považujem iba za jeho splácanie dlhu voči bývalej vláde, ktorá ho do tejto funkcie dosadila,“ uviedol Kamenický.
Vláda podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť porušila ústavný zákon, keďže po zverejnení dlhu za rok 2025 bezodkladne nepredložila návrh opatrení na jeho zníženie. Hrubý dlh Slovenska podľa RRZ dosiahol na konci roka 2025 úroveň 61,4 % HDP a zotrval v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy, pričom bez nových opatrení by do roku 2030 vzrástol nad 75 % HDP. Verejné financie sa naďalej nachádzajú v pásme vysokého rizika a ich dlhodobá udržateľnosť nebola dosiahnutá ani po troch kolách konsolidácie. RRZ preto upozorňuje, že chýbajúca viacročná konsolidačná stratégia zvyšuje neistotu v ekonomike a oslabuje jej rast.
Predloženie dokumentu, obsahujúceho opatrenia na zníženie dlhu, považuje MF SR podľa svojho stanoviska za formálnu povinnosť, keďže opatrenia sú priamo naviazané na prípravu štátneho rozpočtu. Rezort financií aj preto plánuje dokument predložiť do Národnej rady SR súčasne s návrhom rozpočtu.
Kritika zo strany RRZ prichádza podľa rezortu v čase, keď ministerstvo financií už tri roky aktívne predstavuje konsolidačné opatrenia na postupné znižovanie deficitu a stabilizáciu rastu štátneho dlhu. „Kde bola rozpočtová rada a jej predseda Ján Tóth, keď vlády Matoviča, Hegera a Ódora zdevastovali verejné financie, odovzdali nám ich v najhoršom stave z celej EÚ a spôsobili extrémny nárast dlhu? Dnešný aktivizmus predsedu RRZ preto považujem iba za jeho splácanie dlhu voči bývalej vláde, ktorá ho do tejto funkcie dosadila,“ uviedol Kamenický.
Vláda podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť porušila ústavný zákon, keďže po zverejnení dlhu za rok 2025 bezodkladne nepredložila návrh opatrení na jeho zníženie. Hrubý dlh Slovenska podľa RRZ dosiahol na konci roka 2025 úroveň 61,4 % HDP a zotrval v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy, pričom bez nových opatrení by do roku 2030 vzrástol nad 75 % HDP. Verejné financie sa naďalej nachádzajú v pásme vysokého rizika a ich dlhodobá udržateľnosť nebola dosiahnutá ani po troch kolách konsolidácie. RRZ preto upozorňuje, že chýbajúca viacročná konsolidačná stratégia zvyšuje neistotu v ekonomike a oslabuje jej rast.