Rezort financií odmietol zodpovednosť za uniknuté dokumenty
Na verejnosť v uplynulých dňoch preniklo hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze k plánovaným investíciám Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) do rozvoja štátnych IT systémov.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR odmietlo obvinenia z nezodpovedného nakladania s citlivými dokumentmi. Na verejnosť v uplynulých dňoch preniklo hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), ktorý spadá pod rezort financií, k plánovaným investíciám Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) do rozvoja štátnych IT systémov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR chce v súvislosti s únikom tohto dokumentu podať trestné oznámenie.
„Ministerstvo financií SR odmieta obvinenia z nezodpovedného nakladania s citlivými dokumentmi. MF SR aj v zastúpení Útvaru hodnoty za peniaze vždy v takýchto prípadoch štandardným spôsobom komunikuje iba a výlučne s úzkym okruhom kompetentných osôb pri dodržaní všetkých zákonných bezpečnostných štandardov - v tomto konkrétnom prípade zodpovedných osôb z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,“ uviedol rezort financií.
MIRRI sa vo štvrtok (15. 1.) „dôrazne ohradilo“ voči neoprávnenému zverejneniu a šíreniu interného dokumentu ÚHP, ktorý obsahoval predbežné hodnotenia projektov IT systémov Slovensko.sk. Niektoré skutočnosti uvedené v dokumente sú podľa MIRRI chránené ako limitovaná informácia podľa zákona o utajovaných skutočnostiach.
Za mimoriadne nezodpovedné zo strany ÚHP rezort investícií považuje, že umožnili zverejnenie dokumentu, ktorý nielenže obsahoval limitované informácie, ale bol vypracovaný len tri dni po obdržaní zásadného stanoviska súdnoznaleckej organizácie k stavu Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), pričom z týchto troch dní boli dva víkendové.
„Takýto postup nesvedčí o snahe o objektívne hodnotenie projektu, ak sa preukáže, že nešlo o únik pracovnej verzie materiálu,“ dodalo vo štvrtok MIRRI.
