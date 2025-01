Rezort financií: Otázky o aplikácii dorovnávacej dane má riešiť novela

Bratislava 20. januára (TASR) - Vyriešiť praktické otázky spojené s aplikáciou pravidiel dorovnávacej dane, zabezpečiť prijatie štandardizovaného vzoru oznámenia, ale aj nevyhnutnú výmenu informácií v tejto oblasti. Aj to sú ciele pripravovanej novely zákona o dorovnávacej dani. Predbežnú informáciu o nej zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR na portáli slov-lex.sk.



Zákonom o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín prevzalo Slovensko v roku 2023 do svojho právneho poriadku príslušnú európsku smernicu z roku 2022. Tá vychádzala z globálnych modelových pravidiel v tejto oblasti. S cieľom objasnenia a doplnenia aplikácie pravidiel k nim bolo v priebehu roka 2024 prijaté ešte administratívne usmernenie. "Jeho implementácia je nevyhnutná pre správne aplikovanie predmetných pravidiel a na základe uvedeného je potrebné zabezpečiť súlad s týmto dokumentom," vysvetlil rezort financií.



Okrem toho má pripravovaná novela prevziať súvisiace ustanovenia z upravenej európskej smernice o administratívnej spolupráci v oblasti daní (DAC 9). Predpokladaný dátum jej schválenia je marec 2025. Smernica DAC 9 zavádza okrem iného štandardizovaný vzor oznámenia pre nadnárodné skupiny podnikov aj pre veľké vnútroštátne skupiny a obsahuje aj pravidlá pre výmenu týchto oznámení v rámci Európskej únie (EÚ).



Cieľom dorovnávacej dane je dosiahnuť zdanenie príjmov nadnárodných skupín spoločností s globálnymi ročnými výnosmi viac ako 750 miliónov eur, a to na úrovni efektívnej sadzby dane minimálne 15 %.



Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy novely zasielaním podnetov či návrhov do 7. februára tohto roka. Predpokladaný termín začatia samotného pripomienkového konania k návrhu je máj 2025.