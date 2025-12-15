< sekcia Ekonomika
Rezort financií plánuje rozšíriť možnosti správcu dane pri exekúcii
Zmeny súvisia s Akčným plánom boja proti daňovým únikom.
Autor TASR
Bratislava 15. decembra (TASR) - Zefektívnenie správy daní rozšírením možností a kompetencií správcu dane je cieľom pripravovanej novely zákona o správe daní, tzv. Daňového poriadku. Zmeny súvisia s Akčným plánom boja proti daňovým únikom. Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú na portáli slovlex.sk zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.
„K zefektívneniu výkonu a zjednodušeniu daňovej exekúcie by prispelo umožniť správcovi dane, pri nedoplatkoch vzniknutých podaním daňového priznania, zasielať exekučný príkaz priamo do banky. Efektívnym nástrojom by tiež bolo umožnenie správcovi dane vykonať dražbu využitím online priestoru,“ priblížil zámery rezort financií.
Za účelom zefektívnenia boja proti daňovým podvodom je podľa neho potrebné preskúmať tiež zavedenie možnosti spoluzodpovednosti fyzických osôb čerpajúcich benefity z právnických osôb, ktorá súvisí s plnením ich povinností. Okrem exekúcie zadržaním vodičského preukazu konateľa spoločnosti pri nedoplatkoch právnickej osoby by sa v prípade bezvýsledného vymáhania neuhradenej dane právnickej osoby mala uplatniť majetková zodpovednosť štandardnou exekúciou na majetok zodpovednej fyzickej osoby.
Efektivita výkonu daňovej exekúcie dosiahla podľa MF v súčasnosti limity zákonnej úpravy, ktorá nereflektuje súčasnú dobu a moderné trendy výkonu rozhodnutí. Nové inštitúty daňovej exekúcie by sa pritom mali uplatňovať aj na nedoplatky, ktoré vznikli pred účinnosťou pripravovanej novely Daňového poriadku.
Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov alebo návrhov. Lehota na vyjadrenie je do 31. decembra 2025. Predpokladaný termín začatia samotného pripomienkového konania k novele je január budúceho roka.
„K zefektívneniu výkonu a zjednodušeniu daňovej exekúcie by prispelo umožniť správcovi dane, pri nedoplatkoch vzniknutých podaním daňového priznania, zasielať exekučný príkaz priamo do banky. Efektívnym nástrojom by tiež bolo umožnenie správcovi dane vykonať dražbu využitím online priestoru,“ priblížil zámery rezort financií.
Za účelom zefektívnenia boja proti daňovým podvodom je podľa neho potrebné preskúmať tiež zavedenie možnosti spoluzodpovednosti fyzických osôb čerpajúcich benefity z právnických osôb, ktorá súvisí s plnením ich povinností. Okrem exekúcie zadržaním vodičského preukazu konateľa spoločnosti pri nedoplatkoch právnickej osoby by sa v prípade bezvýsledného vymáhania neuhradenej dane právnickej osoby mala uplatniť majetková zodpovednosť štandardnou exekúciou na majetok zodpovednej fyzickej osoby.
Efektivita výkonu daňovej exekúcie dosiahla podľa MF v súčasnosti limity zákonnej úpravy, ktorá nereflektuje súčasnú dobu a moderné trendy výkonu rozhodnutí. Nové inštitúty daňovej exekúcie by sa pritom mali uplatňovať aj na nedoplatky, ktoré vznikli pred účinnosťou pripravovanej novely Daňového poriadku.
Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov alebo návrhov. Lehota na vyjadrenie je do 31. decembra 2025. Predpokladaný termín začatia samotného pripomienkového konania k novele je január budúceho roka.