Rezort financií podporuje zavedenie čo najtvrdších sankcií voči Rusku

Bratislava 2. marca (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR podporuje zavedenie čo možno najtvrdších sankcií voči Rusku. Minister financií SR Igor Matovič (OĽANO) sa v stredu zúčastnil na mimoriadnom rokovaní ministrov financií Európskej únie (Ecofin). Hlavnou témou online stretnutia boli ekonomické sankcie voči Rusku a ich dosah na ekonomiku členských štátov. TASR o tom informoval tlačový odbor MF SR.



MF SR víta otvorenie diskusie a podporuje prijatie ďalších, čo možno najtvrdších, opatrení v čo najkratšom čase. MF SR zároveň oznámilo svoj zámer vystúpiť z Medzinárodnej investičnej banky a Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu, ktorých akcionárom je Ruská federácia. Svoj postoj Slovensko deklarovalo spoločne s Poľskom, Českom, Rumunskom a Bulharskom. Ďalší postup bude rezort koordinovať s európskymi partnermi, a to s cieľom, aby sa naše vložené finančné prostriedky nedostali do rúk Ruskej federácie.



Matovič na rokovaní skonštatoval, že aktuálne ekonomické sankcie majú na slovenskú ekonomiku zatiaľ minimálny dosah. "Sme malá krajina, ktorá priamo susedí s Ukrajinou. Sme závislí od Ruska na energiách a prúdia k nám veľké počty utečencov. Napriek tomu podporujeme všetky dostupné sankcie a opatrenia," doplnil.



V pondelok (28. 2.) bol schválený balík opatrení, ktoré zabránia Ruskej centrálnej banke využívať svoje rezervy a obchádzať tak európske sankcie. Európska komisia zároveň vytvorila zoznam siedmich ruských bánk, ktoré budú vyradené zo systému SWIFT. Cezhraničné platby sa tak pre vybrané ruské banky stanú pomalé, nákladné a budú podliehať operačným rizikám. Toto opatrenie Európska komisia rozšírila o zákaz predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať eurobankovky do Ruska.



Na pomoc Ukrajine bola aktivovaná pomoc cez Európsky mierový nástroj v hodnote 500 miliónov eur. Rovnako bola schválená dodatočná núdzová pomoc v celkovej výške 1,2 miliardy eur vo forme úverov, ktorej cieľ je poskytnúť rýchlu podporu v situácii akútnej krízy a posilniť odolnosť krajiny.