Rezort financií pokračuje v príprave zavedenia eFaktúry

Bratislava 5. mája (TASR) – Príprava na zavedenie online odosielania vystavených faktúr na Ministerstve financií (MF) SR pokračuje. Od septembra by mala byť eFaktúra spustená pre ministerstvo financií a jeho dátové centrum a od januára budúceho roka potom aj pre všetky organizácie v pôsobnosti ministerstva. Vo štvrtok o tom informoval generálny riaditeľ IT sekcie MF Vladimír Bednár. Zatiaľ ide iba o takzvanú malú faktúru, ktorá bude povinná pre štátnu a verejnú správu.



"Sami na sebe si vyskúšame, ako to funguje, a ak budeme presvedčení, že je to v poriadku, predpokladáme, že zavedenie do prevádzky pre prvý rezort, to znamená pre rezort financií, ale tu už hovoríme o všetkých subjektoch rezortu financií vrátane finančnej správy, by nastalo od 1. januára 2023," uviedol Bednár. Ako bude ďalej pokračovať implementácia systému, bude závisieť od prijatej legislatívy, ktorá by mala upravovať eFaktúru aj pre vzájomnú fakturáciu medzi firmami.



Prípravu na implementáciu systému eFaktúry pre štátnu správu začalo MF už koncom roka 2020, no po rozhodnutí, že by sa malo elektronické odosielanie faktúr vzťahovať na všetky obchodné prípady, prípravu prerušili. Konzultácie so záujmovými združeniami však trvajú dlhšie, ako rezort financií predpokladal, takže sa v uplynulých dňoch k príprave systému vrátil.



Rezort financií spustil testovacie prostredie, ktoré umožní vývojárom upraviť riešenia účtovných systémov tak, aby kritéria eFaktúry spĺňali. Pre tých podnikateľov, ktorí spolupracujú so štátnou správou, ale nevyužívajú žiadny fakturačný systém, pripravil rezort formulár, cez ktorý bude možné faktúry odoslať.



Fakturácia pre štátny a verejný sektor tvorí iba približne jedno percento z celkového počtu faktúr. Termín spustenia eFaktúry pre všetky firmy však zatiaľ nie je jasný a podľa Bednára by vzhľadom na pokračujúce konzultácie a legislatívny proces mohol byť najskôr k 1. januáru 2024.