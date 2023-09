Rezort financií: Portál IFP prináša ekonomické správy na jednom mieste

Bratislava 28. septembra (TASR) - Aktuálne informácie z ekonomiky, analýzy, prognózy a množstvo dôležitých čísel na jednom mieste má priniesť nový internetový portál Inštitútu finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR. Nový web spustili analytici rezortu v stredu (27.9.) pri príležitosti 20. výročia od založenia inštitútu.



Na jednom mieste sú tak sústredené všetky analýzy aktuálneho ekonomického diania, publikácie, prognózy, štatistiky, kalkulačky aj mediálne výstupy IFP. Tvorcovia do novej stránky www.ifp.sk zapracovali obsah doterajších výstupov od roku 2022.



"Slovensko potrebuje kvalitnejšiu odbornú aj verejnú diskusiu o stave hospodárstva a verejných financií. Naša analytická jednotka IFP chce byť príkladom pre ostatné orgány v otvorenosti a modernej komunikácii v oblasti dát a analýz. Koncentrácia čo najväčšieho množstva údajov, dát a čísel, ktoré súvisia s našou ekonomikou a sú dostupné na jednom mieste, je správny krok a preto oceňujem iniciatívu kolegov z IFP, ktorí tento projekt pripravili," zhodnotil dočasne poverený minister financií Michal Horváth.



"Náš nový web prináša nový vietor aj do fungovania samotného IFP. Takýmto spôsobom sa chceme viac otvoriť nie len odbornej, ale aj laickej verejnosti. Okrem čísel sa preto návštevníci stránky dozvedia viac o našej práci a takpovediac aj o zákulisí nášho inštitútu. Som rád, že sa to podarilo a zvlášť v čase, keď si pripomíname 20. výročie od založenia IFP," doplnil riaditeľ inštitútu Juraj Valachy.



IFP pracoval na príprave webu s vlastnými personálnymi kapacitami niekoľko mesiacov. Funkcionality a obsah stránky plánujú pravidelne vyhodnocovať a zlepšovať. Onedlho by mala pribudnúť napríklad možnosť odberu noviniek.