Rezort financií posúva termín registrácie seniorov na očkovaciu odmenu

Bratislava 30. decembra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR posúva termín registrácie seniorov vo veku 60 plus na odmenu za očkovanie. Uviedol to podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič (OĽANO) na štvrtkovej tlačovej konferencii.







Všetky tri termíny sa posúvajú približne o dva týždne. "Netreba sa teda zaregistrovať do konca tohto roka, ale termín sa posúva do 15. januára 2022. Takisto aj termín, dokedy sa treba najneskôr zaočkovať, sa posúva z 15. januára na 31. januára 2022. Posledný termín sa týkal jednodávkovej očkovacej látky. Pôvodne sa mali preočkovať posilňujúcou dávkou do 1. marca, termín sa posúva na 15. marca 2022," povedal Matovič.



Zároveň kritizoval tempo očkovania, čo bol aj hlavný dôvod, prečo sa termíny posúvajú. Očkovanie je podľa neho zorganizované pomaly. "V situácii, keď tu 50.000 ľudí nemá pridelený termín a očkujeme tempom 6000 ľudí denne, tak to považujeme za rozumný a ústretový krok voči ľuďom z kategórie 60 plus," pokračoval.







Matovič žiada Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, aby zvýšilo svoju snahu rýchlo očkovať seniorov vo veku 60 plus. "Dôrazne žiadam MZ, aby zabezpečilo vo všetkých očkovacích centrách prioritné očkovanie seniorov. Chcel by som aj vyzvať, aby zabezpečilo v NCZI aby boli seniori uprednostnení pri prideľovaní termínov," dodal.