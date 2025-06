Rezort financií predložil zmeny v pravidlách dorovnávacej dane

Bratislava 16. júna (TASR) - Spresnenia a doplnenia v súvislosti s úpravou odloženého daňového záväzku, ako aj doplnenie pravidiel pre transparentné subjekty a reverzné hybridné subjekty. Aj tieto zmeny prináša návrh novely zákona o dorovnávacej dani, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.



Nový zákon o dorovnávacej dani prevzal do slovenského právneho poriadku európsku smernicu z roku 2022 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín. Minimálne zdanenie je stanovené na úrovni 15 %. Smernica vychádza z globálnych modelových pravidiel Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). K týmto pravidlám vyšli v priebehu rokov 2024 a 2025 administratívne usmernenia, ktoré je potrebné takisto zohľadniť v domácej legislatíve.



„Uvedené administratívne usmernenia nie sú súčasťou smernice, avšak pre správne uplatňovanie smernice členskými štátmi je potrebné zabezpečiť súlad s predmetnými usmerneniami, aby sa zabránilo nesúladu alebo uplatniteľnosti odlišných noriem,“ vysvetlil rezort financií. Pri vykonávaní zákona sa podľa MF ako výkladový prostriedok použijú aj globálne modelové pravidlá OECD a sprievodné dokumenty.



Ministerstvo financií zároveň navrhuje upraviť zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, čím sa má prevziať novelizovaná európska smernica v tejto oblasti, tzv. DAC 9. Táto smernica zavádza štandardný vzor oznámenia pre nadnárodné skupiny podnikov aj pre veľké vnútroštátne skupiny. Obsahuje tiež pravidlá pre výmenu týchto oznámení v rámci EÚ.



„Návrhom zákona sa vytvárajú podmienky aj pre výmenu oznámení v globálnom rámci na základe multilaterálnej dohody príslušných orgánov na účely automatickej výmeny oznámení s informáciami na určenie dorovnávacej dane,“ priblížil rezort financií.



Novela má nadobudnúť účinnosť postupne, a to 31. decembra 2025, 1. januára 2026 a 1. januára 2028.